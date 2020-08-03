Як мусить працювати бізнес у «червоних» зонах. Роз’яснення МОЗ



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Рішення про ослаблення карантину має приймати центральна комісія з надзвичайних ситуацій

Міська влада у «червоних» зонах не може дозволяти працювати бізнесу, адже не має таких повноважень. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Згідно тій постанові, що вступила у дію з 1 серпня, у нас чітко визначений алгоритм стосовно тієї чи іншої адмінодиниці або району до різних рівнів епідеміологічної небезпеки від «зеленої» до «червоної». Повноваження щодо встановлення цих обмежень є виключно у комісії з надзвичайних ситуацій. Що стосується органів місцевої влади, вони можуть тільки посилювати епідеміологічні обмеження, але не пом’якшувати», - прокоментував Степанов питання, що робити бізнесу у «червоній» зоні, якщо місцева влада дозволяє, а поліція приносить заборону.

Міністр додав, що органи місцевої влади можуть тільки посилювати протиепідемічні обмеження. Рішення про ослаблення карантину приймає центральна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, що нові правила адаптивного карантину, за якими Україну розділили на чотири зони, вступили у силу з понеділка, 3 серпня. Перегляд епідеміологічної ситуації уряд буде проводити щоп'ятниці.

Раніше стало відомо, що влада Луцька відмовляється посилювати карантин, незважаючи на знаходження в «червоній зоні».

Сьогодні Тернопільська міська рада заявила про рішучу незгоду щодо віднесення міста до «червоної» зони карантину. Відповідне рішення прийняли на позачерговій сесії ради.

Коронавірус в Україні

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За минулу добу загалом в Україні на коронавірусну хворобу Covid-19 захворіли 990 осіб, з них 91 дитина та 44 медичних працівники.

За добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 зареєстрована у Львівській, Івано-Франківській областях та у місті Києві.

Як повідомлялося, у Києві за добу знову виявлено понад сотню нових випадків Covid-19.



