До кінця року в Великій Британії представлять доповідь щодо модернізації збройних сил



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Лондон роздумує, чи брати на себе додаткові військові зобов’язання

Міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон заявив, що відомство під його керівництвом має намір до кінця цього року представити «Програму оборонної модернізації».

Про це повідомляє ресурс Defense News.

Даний довгоочікуваний документ повинен містити інформацію щодо фінансування модернізації збройних сил Великої Британії. За словами Вільямсона, даний документ буде повною, а не скороченою версією.

Раніше передбачалося, що «Програму оборонної модернізації» презентують влітку цього року.

Очікується, що документ міститиме бачення місця і ролі воєнного потенціалу Великої Британії в світі. За словами британського міністра оборони, на сьогодні ключовим є питання, чи має офіційний Лондон брати на себе додаткові зобов’язання на міжнародній арені щодо підтримання миру і безпеки. На думку Вільямсона, на фоні збільшення невизначеності в світі Велика Британія має бути готовою, щоб брати на себе лідерство не лише в дипломатичній, але і у військовій сфері.