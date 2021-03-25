До нової редакції Червоної книги України потрапив хрін

Україна занесла до Червоної книги понад 30 рідкісних рослин та грибів

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України показало новий список рослин, які увійдуть до Червоної книги України. Там буде на 31 рослину більше, ніж в попередньому реєстрі. Про це повідомляє пресслужба Міндовкілля.

«Мін'юст затвердив новий перелік видів рослин, що занесуть до четвертої редакції Червоної книги України», – йдеться в повідомленні.

До нового переліку увійшли 857 видів рослин та грибів. У третьому виданні Червоної книги України 2009 року їх було 826.

Також список містить 625 судинних рослин (у 2009 році – 611) та включає 61 водоростей (60), 47 мохоподібних (46), 56 лишайників (52), 68 грибів (57).

Водночас з минулого видання вилучили 21 вид рослин, серед яких – водяний горіх плаваючий та сальвінія плаваюча. Зазначається, що ці види сильно поширились і стали загрозою для водних живих ресурсів.

Наголошується, що до списку вперше занесли хрін великоплідний та полин вірменський як зникаючі види.

Раніше Міністерство юстиції України затвердило новий перелік видів тварин, що занесуть до четвертої редакції Червоної книги України.

Оновлений перелік включає 687 видів тварин. Список містить 14 видів кільчастих червів (у попередньому переліку – вісім видів), молюсків – 53 (19), членистоногих – 357 (263), хордових – 260 (245). Серед нових видів у Червоній книзі три види кільчастих червів; 36 - молюсків; 112 - членистоногих; 17 хордових.

До слова, нещодавно на ринках Київщини спіймали торгівців осетрами, занесеними до Червоної книги.

Також нагадаємо, що біля Асканії Нової фермерам можуть заборонити хімікати через масову загибель рідкісних птахів.