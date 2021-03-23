У Чорнобильській зоні почали зникати горобці

Повне зникнення горобців нам поки не загрожує, однак вони можуть потрапити до групи ризику через агресивну діяльність людства

Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник на своїй сторінці у Facebook повідомив, що на території зони відчуження, так само як на всій території України стали зникати горобці.

Згідно з повідомленням, за підсумками проведеного в минулому році вченими заповідника обліку птахів, горобці не потрапили до п'ятірки найпоширеніших пернатих. Це стосується як домашніх горобців, так і польових.

Відзначається, що повне зникнення горобців нам поки не загрожує, однак вони можуть потрапити до групи ризику через агресивну діяльність людства.

Раніше в Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику завелася рідкісний для України метелик розміром з птаха - блакитна стрічкарка (Catocala fraxini).

Це один з найбільших представників метеликів у Європі: довжина переднього крила може досягати 45 міліметрів, а розмах крил у польоті - 110 міліметрів. В Україні він занесений у Червону книгу.