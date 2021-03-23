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    У Чорнобильській зоні почали зникати горобці

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    Горобці зустрічаються все рідше в українських містах - У Чорнобильській зоні почали зникати горобці
    Горобці зустрічаються все рідше в українських містах
    Фото з відкритих джерел

    Повне зникнення горобців нам поки не загрожує, однак вони можуть потрапити до групи ризику через агресивну діяльність людства

    Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник на своїй сторінці у Facebook повідомив, що на території зони відчуження, так само як на всій території України стали зникати горобці.

    Згідно з повідомленням, за підсумками проведеного в минулому році вченими заповідника обліку птахів, горобці не потрапили до п'ятірки найпоширеніших пернатих. Це стосується як домашніх горобців, так і польових.

    Відзначається, що повне зникнення горобців нам поки не загрожує, однак вони можуть потрапити до групи ризику через агресивну діяльність людства.

    Раніше в Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику завелася рідкісний для України метелик розміром з птаха - блакитна стрічкарка (Catocala fraxini).

    Це один з найбільших представників метеликів у Європі: довжина переднього крила може досягати 45 міліметрів, а розмах крил у польоті - 110 міліметрів. В Україні він занесений у Червону книгу.

    Теги: екологія Чорнобильська зона тварини птахи природа
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