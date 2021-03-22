Міндовкілля оголосило про початок великого заліснення України

Останнім часом чимало шкоди завдали українським лісам масштабні пожежі

У Всесвітній день захисту лісів, який відзначається 21 березня, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів оголосило про плани щодо масштабного заліснення України до 2030 року. Про це повідомила пресслужба Міндовкілля з посиланням на очільника відомства Романа Абрамовського.

Зазначається, що ліси займають майже 16 % територій країни. Однак через зміну клімату, посухи та поривчасті вітри все частіше виникають лісові пожежі. За даними міністерства, лише торік в Україні 2,5 тисячі пожеж знищили 75 тисяч гектарів лісу, це як 105 тисяч футбольних полів разом. Абрамовський зазначив, що найбільше шкоди завдали масштабні пожежі у Житомирській, Луганській та Харківській областях.

«На відновлення цих територій підуть роки. Тому наразі один з пріоритетів Міндовкілля – відновлення лісових територій. Лише за минулий рік лісівники висадили близько 180 мільйонів сіянців. Цього року плануємо не відставати від цієї цифри», – сказав міністр.

Він також повідомив про розробку плану запобігання лісовим пожежам у зоні відчуження та стратегії управління ландшафтними пожежами в Україні. Найближчим часом уряд планує ухвалити ці документи.

Dсесвітній день захисту лісів або Міжнародний день лісів (International Day of Forests) був заснований у 1971 році за ініціативи Європейської конфедерації сільського господарства. З того часу цей день відзначається щорічно 21 березня. Починаючи з 2013 року Міжнародний день лісів відзначають в усіх країнах світу.