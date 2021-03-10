На ринках Київщини спіймали торгівців осетрами, занесеними до Червоної книги (фото)

Серед риби, що продавалася без документів, виявився і червонокнижний російський осетр

У Гатному, Вишгороді та Голосіївському районі Києва рибінспектори арештували 70 кг риби без документів про походження

Чергову партію риби без документів про походження вилучено працівниками органів рибоохорони на ринках у передмісті Києва. Про це йдеться у повідомленні «Київського Рибоохоронного Патруля» у Facebook.

Зокрема працівники рибпатруля на ринку «Деміївський», що у Голосіївському районі столиці, у селі Гатне та на ярмарці у Вишгороді виявлили трьох осіб, які здійснювали незаконну реалізацію водних біоресурсів загальною вагою 70,5 кг: сом, короп та камбала річкова (глоса) – по 15 кг, товстолоб – 11 кг, щука – 3,5 кг, судак – 3 кг. Також виявлено 8 кг занесеного до Червоної книги України осетра російського.

При перевірці порушники не змогли надати рибпатрульним жодних документів, що підтверджують законність походження риби.

На винних осіб оформлено три протоколи за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП та один – за ч. 2 ст. 88-1 КУпАП.

Матеріали справ буде передано до суду для прийняття рішення згідно з нормами чинного законодавства. Відповідно до ст. 88-1 КУпАП (порушення порядку придбання, збуту чи розповсюдження об’єктів тваринного або рослинного світу) передбачено накладання штрафу в розмірі від 510 до 1 700 грн з конфіскацією об’єктів тваринного або рослинного світу чи без такої. За незаконний збут водних біоресурсів, занесених до Червоної книги України, порушник має сплатити від 1 700 до 3 655 грн з конфіскацією об’єктів тваринного або рослинного світу.

Раніше стало відомо, що Держекоінспекція Столичного округу перешкодила продажу 150 щиглів, що охороняються Бернською конвенцією, та випустила пташок на волю.

Також повідомлялося, що до Червоної книги України потрапив 171 новий вид тварин.