Біля Асканії Нової фермерам можуть заборонити хімікати

На Херсонщині є і величезна проблема із масовим заселенням полів мишовидними гризунами, з якими допомагають боротися хімікати

Багато рідкісних птахів з початку року загинуло через отруєння хімікатами з полів

Фермерам, які працюють поблизу Асканії Нової, можуть заборонити використання хімікатів. Про це повідомляє «Український південь».

«Знову, на жаль, загинули червонокнижні види птахів на території біосферного заповідника «Асканія-Нова». Причини треба уважно вивчати, бо на Херсонщині є і величезна проблема із масовим заселенням полів мишовидними гризунами, з якими теж необхідно боротися. На три тижні, починаючи з 18 березня 2021 року, аграрії призупинять застосування препаратів з діючою речовиною бродифакуму, що використовуються для боротьби з гризунами, в 40 км зоні навколо заповідника. Але виникне інша проблема – врожай фермерів і одноосібників буде знищено мишами», – цитує видання слова депутата обласної ради Ігоря Йосипенка.

Він вважає, що, з однієї сторони, треба досконало вивчити причини загибелі птахів, а з іншої – створити гідні умови для роботи фермера в 40-ка кілометровій зоні.

«Якщо влада пропонує використовувати в боротьбі з гризунами альтернативні ядохімікати на біологічній основі, а а вони дорожчі в п’ять разів, то можливо треба створити фонд з компенсації збитків фермерам і односібникам через дороговизну цих препаратів», – сказав депутат.

Додамо, що віднині поліція патрулюватиме заповідник «Асканія Нова» через масову загибель птахів. Інспектори контролюватимуть рух транспорту, задіяного для земельних робіт, і в разі сумнівів у безпечності матеріалів, що вноситимуться на полях, на місце буде терміново виїжджати слідчо-оперативна група та викликатимуться спеціалісти Держпродспоживслужби та екологічної сфери діяльності.

Напередодні повідомлялося, що у заповіднику «Асканія Нова» продовжують гинути сірі журавлі та огарі через отруєне зерно.

Раніше у березні експертиза встановила причину масової загибелі червонокнижних птахів у «Асканії-Нова».

Як повідомлялося, із 24 лютого на території біосферного заповідника «Асканія-Нова» загинуло 369 перелітних птахів. Клінічна картина загибелі птахів така сама, що спостерігалася 23 лютого, коли фахівці Держпродспоживслужби виявили 187 трупів птахів.

Раніше повідомлялося, що у заповіднику «Асканія-Нова» отруїлися червонокнижні журавлі. Отруєння тварин розслідують правоохоронці – місцеве відділення поліції зараз проводить досудове розслідування в окремому кримінальному провадженні.

У першій половині січня у заповіднику «Асканія-Нова» загинули понад 200 червонокнижних сірих журавлів. Як тоді розповів директор заповідника Віктор Гавриленко, тварини отруїлися обробленим хімікатами зерном.



