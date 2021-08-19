  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    До питання Дністра треба залучити європейських експертів – віцеспікер парламенту Молдови

    На Дністровській ГАЕС відбувся пуск гідроагрегату №4 у генераторному режимі - До питання Дністра треба залучити європейських експертів – віцеспікер парламенту Молдови
    На Дністровській ГАЕС відбувся пуск гідроагрегату №4 у генераторному режимі
    Фото: uhe.gov.ua

    Попшой зазначив, що зовнішня оцінка європейських експертів допоможе визначити політику щодо спільного використання Дністра

    Кишинів наполягає на європейській експертизі ризиків, що пов’язані з будівництвом нової української ГЕС на Дністрі. Про це під час трансляції «Главкому» заявив віцепрезидент парламенту Молдови, голова фракції «Дія та солідарність» Міхай Попшой.

    «Що стосується нашої позиції – вона залишається незмінною. Для нас це дуже важливо. Це єдине джерело води для нас, тому ми наполягаємо на тому, щоби залучити європейських експертів. Виходячи з цієї оцінки зможемо просуватися далі. Треба виходити з інтересів двох країн», – сказав Попшой.

    Водночас віцеспікер парламенту Молдови зазначив, що питання дійсно намагаються політизувати.

    «Проблематика делікатна, всі наші опоненти й зацікавлені особи намагаються заробити очки. Але для нас це болюче питання (питання Дністра,– ред.), бо до Кишинева доходить вода поганої якості. Це й питання інфраструктури – побудова очисних споруд у Сороках, і ми на це будемо шукати гроші. Що стосується політизації питання – ця триватиме, поки проблема не буде вирішена», – сказав Попшой.

    Він зазначив, що зовнішня оцінка європейських експертів допоможе визначити відповідну політику щодо спільного використання річки, з урахуванням і Молдови, й України.

    «Я впевнений це буде сприяти вирішенню проблематики Дністра», – підкреслив Попшой.

    Нагадаємо, до Дня Незалежності України на одному з найважливіших інфраструктурних об’єктів України – Дністровській ГАЕС – відбувся пуск гідроагрегату №4 у генераторному режимі.

    Будівництво Дністровської ГАЕС є невід’ємною складовою частиною Енергетичної стратегії держави до 2035 року. Згідно з проєктом, станція складатиметься із семи гідроагрегатів загальною потужністю 2268 МВт в генераторному режимі та 2947 МВт у насосному, що виводить її на перше місце у Європі та шосте у світі.

    ВОоночас молдовська сторона стверджує, що четвертий гідроагрегат знищить екосистему річки, а жителі Молдови залишаться без прісної води. В Україні занепокоєння сусідів сприймають переважно як політичні маніпуляції.

    Нагадаємо, 12 лютого парламент Молдови створив спеціальну комісію щодо оцінки інтегрованого управління водними ресурсами басейну річки Дністер. Окрему увагу в молдавському парламенті приділили питанню будівництва Новодністровської ГАЕС, яка розташована на території України.

    Читайте також: Поперек гирла. Чи домовляться Київ та Кишинів про Дністер
    Теги: вода Молдова гроші парламент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    До питання Дністра треба залучити європейських експертів – віцеспікер парламенту Молдови