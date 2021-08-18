Автобан Київ-Кишинів: уряд Молдови запевнив, що свою роботу виконають вчасно

Міст між Україною та Молдовою мають звести до 2022 року

Влада Молдови переконана, що автошлях сприятиме поглибленню зв’язків між двома країнами

Після того, як Україна розпочала підготовчі роботи до зведення мосту «Ямпіль-Касеуць» через Дністер в рамах будівництва автобану Київ-Кишинів, молдовська влада запевнила, що взяті на себе зобов’язання виконає вчасно. Про це під час трансляції «Главкому» заявив віцепрезидент молдавського парламенту Міхай Попшой.

«Що стосується нашої частини роботи (у проекті автошляху Київ-Кишинів – ред.), й наші колеги, зокрема, мій колега Андрей Спину (віцепрем’єр-міністр з реінтеграції та регіонального розвитку Молдови – ред.) які отримали посади, візьмуться за роботу, і все щодо чого ми взяли зобов’язання – буде виконано в терміни», – сказав Попшой.

Політик додав, що автошлях Київ-Кишинів сприятиме поглибленню зв’язків між двома країнами.

«Наші колеги зроблять все вчасно, бо це в економічних інтересах наших країн і економічний ефект – однозначний», – відмітив Попшой.

Як раніше повідомлялося, за словами ексміністра інфраструктури України Володимира Омеляна для прискорення будівництва моста через Дністер Кишинів має узгодити низку питань.

Нагадаємо, новопризначена голова молдовського уряду Наталія Гавриліца заявила, що закладе гроші на будівництво мосту Ямпіль-Косеуць через річку Дністер, який фінансує українська влада, та під’їзної до нього дороги.

Відомо, що український прем'єр Денис Шмигаль поїде до Кишинева на 30-річчя незалежності Молдови. Молдова відзначає День Незалежності 27 серпня.

До слова, парламент Молдови на засіданні 6 серпня затвердив новий уряд на чолі з кандидаткою президентки Наталією Гаврилицею.