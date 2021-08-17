Для прискорення будівництва моста через Дністер Кишинів має узгодити низку питань – Омелян

Омелянзазначає, що до 2022 року отримаємо повноцінне з’єднання України та Молдови новим якісним шляхом

Омелян просить сприяння колег із Молдови щодо узгодження точки виходу на молдовську сторону

Для прискорення будівництва мосту «Ямпіль-Касеуць» через Дністер, що з’єднає український та молдовський береги і стане частиною автошляху Київ-Кишинів, молдовська влада повинна вирішити низку бюрократичних питань. Про це під час трансляції «Главкому» сказав ексміністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Омелян просить сприяння молдовських колег щодо узгодження точки виходу на молдовську сторону.

«Це все бюрократична робота, яка потребує багато часу, але надіюсь, що вона за сприяння офіційного Кишинева буде якнайшвидше вирішена, і до кінця 2022 року українська сторона повністю за свій кошт буде готова спорудити цей міст. Я сподіваюся, що тоді отримаємо повноцінне з’єднання України та Молдови новим якісним шляхом», – сказав він.

Омелян відзначив, що вже розпочалися підготовчі роботи, які мають об’єднати два береги – український і молдовський.

«Щодо дороги (на підготовчому відрізку, – ред.) є запевнення і «Укравтодору», і міністерства інфраструктури, і компанії підрядника, що вона буде завершена, можливо, навіть до Дня Незалежності України. У будь-якому випадку цього року вона буде готова. Це значно пришвидшить рух не тільки людей, але й товарів та послуг. Молдова отримає найкращий та найякісніший шлях з Україною», – пояснив ексміністр.

Нагадаємо, новопризначена голова молдовського уряду Наталія Гавриліца заявила, що закладе гроші на будівництво мосту Ямпіль-Косеуць через річку Дністер, який фінансує українська влада, та під’їзної до нього дороги.

Відомо, що український прем'єр Денис Шмигаль поїде до Кишинева на 30-річчя незалежності Молдови. Молдова відзначає День Незалежності 27 серпня.

До слова, парламент Молдови на засіданні 6 серпня затвердив новий уряд на чолі з кандидаткою президентки Наталією Гаврилицею.