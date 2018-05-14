До списку найбагатших людей Британії потрапили три українці

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Віктор Пінчук потрапив до списку найбагатших людей Британії

Замикає першу трійку найбагатших людей Британії виходець з України Леонід Блаватник

Газета Sunday Times опублікувала щорічний список тисячі найбагатших людей Британії. До нього увійшли не тільки громадяни країни, а й іноземці, які живуть або працюють в країні. У переліку опинилися 16 вихідців з колишнього СРСР, серед яких три українці.

Список Sunday Times заснований на публічно відомих статках у вигляді акцій, землі, нерухомості або творів мистецтва. Кошти в банках не враховувалися, так як до подібної інформації немає доступу.

Очолив рейтинг цього року глава нафтохімічної компанії Ineos Джим Раткліфф, статки якого оцінюються в 21 млрд фунтів стерлінгів ($ 28,4 млрд). На другому місці - бізнесмени індійського походження Шрі і гопи Хіндуя, контролюючі фінансово-промислову групу Hinduja Group (трохи менше $ 28 млрд). Замикає першу трійку виходець з України, глава компанії Warner Music Леонід Блаватник ($ 20,5 млрд).

У перелік найбагатших людей Британії потрапив український промисловець і інвестор Віктор Пінчук. Sunday Times оцінює статки українського промисловця і інвестора в мільярд фунтів. Він займає в списку 136 місце.

56-річний український банкір Геннадій Боголюбов зайняв в списку Sunday Times 251 місце. Його статок скоротився за рік майже вдвічі, з 500 до 245 мільйонів фунтів, після того як влада націоналізувала найбільший приватний банк країни ПриватБанк, яким він володів спільно з Ігорем Коломойським.

The Sunday Times включило Алішера Усманова в першу десятку рейтингу найбагатших людей Великобританії. Він виявився на восьмій сходинці зі статками 10,5 млрд фунтів стерлінгів (приблизно $ 14,2 млрд).

До списку найбагатших жителів Великобританії також потрапив власник футбольного клубу «Челсі» Роман Абрамович. Він зайняв, як і роком раніше, 13-й рядок з 9,3 млрд фунтів стерлінгів ($ 12,5 млрд).

У переліку Sunday Times також виявився казахський бізнесмен Володимир Кім, який зайняв 93 місце. Його статки оцінюються газетою в $ 1,9 млрд. Кім - президент і великий акціонер групи KAZ Minerals, яка займається видобутком і переробкою кольорових і дорогоцінних металів, а також президент холдингу «Казахміс».

До списку також увійшли: Євген Швідлер ($ 1,5 млрд.) друг дитинства і давній діловий партнер Романа Абрамовича. Він входить до ради директорів «Євразу» - міжнародної металургійної та гірничодобувної компанії, що базується в Лондоні. Андрій Андрєєв творець мережі сайтів знайомств Badoo, Володимир Махлай засновник компанії «Тольяттіазот».

До списку найбагатших жителів Великобританії потрапили: дружина колишнього мера Москви Юрія Лужкова Олена Батуріна, колишній президент Банку Москви Андрій Бородін і його дружина Тетяна Корсакова, 38 -річний математик з Росії Алекс Герко, 51-річна друга дружина Романа Абрамовича Ірина Маландіна, Євген Чичваркін засновник «Євросеті».