До України їде нова очільниця ОБСЄ

Анн Лінде зустрінеться з представниками української влади і спеціальним представником чинного голови ОБСЄ в Україні та ТКГ послом Хайді Грау

Свій перший закордонний візит Лінде здійснить наступного тижня

Нова глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде наступного тижня здійснить свій перший закордонний візит в Україну. Про це Лінде сказала під час представлення пріоритетів головування Швеції в ОБСЄ у 2021 році під час онлайн засідання Постійної ради організації.



«Уже на наступному тижні я відвідаю Україну, щоб зустрітися з представниками української влади, а також із спеціальним представником Грау (спеціальним представником чинного голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі Хайді Грау - ред.), СММ і координатором проектів в Україні з метою оцінки ситуації та підтримки зусиль зі сталого врегулювання конфлікту», - заявила Лінде.

Вона підкреслила, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні повинна мати безпечний і безперешкодний доступ по всій території України і мати всі можливості для повної реалізації свого мандата.

Швеція розпочала головування в ОБСЄ 1 січня 2021 року. Серед пріоритетів своєї діяльності глава МЗС країни Анн Лінде назвала вирішення ситуації в Білорусі і на Донбасі України.

«Пріоритетними питаннями під час головування Швеції будуть затяжні конфлікти в регіоні, захист європейської системи безпеки і зосередження уваги на демократію, верховенство закону, права людини і гендерну рівність як частини роботи зі встановлення миру і безпеки. Тривалі конфлікти і кризи в регіоні ОБСЄ, а також ситуація, яку ми спостерігаємо в Білорусі, Україні та навколо неї, зростання напруженості навколо Нагірного Карабаху вимагають нашого спільного уваги. Це, звичайно, буде в порядку денному з початку року», - підкреслила Лінде.

У МЗС України розраховують, що цей візит стане гарною можливістю голові ОБСЄ побачити на власні очі наслідки триваючої збройної агресії і тимчасової окупації Російською Федерацією частини території України.

Окремі надії МЗС покладає на залучення ОБСЄ до роботи Кримської платформи, і під час візиту планується детально обговорити практичні аспекти.