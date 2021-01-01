Швеція розпочала головування в ОБСЄ, у пріоритетах – окупані Донбас і Крим

Швеції 1 січня перебрала у Албанії головування в ОБСЄ на 2021 рік

Швеція розпочала головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) з 1 січня 2021 року, у 2022 році головування перейде до Польщі.

Про це йдеться в рішенні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ.

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, питання Донбасу і Криму будуть серед пріоритетів шведського головування в ОБСЄ у 2021 році.

Посол Королівства Швеція в Україні Тобіас Тиберг зазначив, що позиція Швеції, яка 1 січня перебрала у Албанії головування в ОБСЄ на 2021 рік, полягає у захисті європейського безпекового порядку, який базується на трьох принципах: кордони не можуть бути порушені, конфлікти мають бути вирішені мирними засобами, кожна країна має право самостійно обирати свій шлях, і це повною мірою стосується України.

4 грудня 2020 року новим генсеком ОБСЄ вперше стала жінка. Рада міністрів ОБСЄ офіційно затвердила кандидатуру дипломата з ФРН Хельги Шмід на посаді генсека ОБСЄ.

Хельзі Шмід 60 років, з 2016 року вона є генеральним секретарем Європейської служби з міжнародних справ. До цього вона активно брала участь у переговорах з вироблення Спільного всеосяжного плану дій (ВДП) з іранської ядерної проблеми.