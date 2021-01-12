Радники країн лідерів «нормандської четвірки» зберуться ще раз: названа дата

Радники країн лідерів «нормандської четвірки» зберуться ще раз

У переговорах радників «нормандської четвірки» оголошено перерву

Офіс президента України підтвердив, що політичні радники лідерів «нормандської четвірки» зберуться ще раз. Нова зустріч відбудеться 22 січня.

Про це йдеться на сайті президента України.

Як розповіли в Офісі президента, в ході зустрічі в Берліні, яка тривала понад 6 годин, обговорювали реалізацію рішень паризького саміту лідерів України, Німеччини, Франції та Росії.

«Сторони торкнулися всіх питань порядку денного – від безпекових до гуманітарних. Дискусія мала непростий, але конструктивний характер. Усі сторони відзначили важливість дотримання режиму припинення вогню на Донбасі», – додали в ОП.

Крім того, на зустрічі в Берліні була присутня спецпредставниця голови ОБСЄ в Тристоронній контактній групи Хайді Грау.

«Наразі оголошено перерву, продовження зустрічі на рівні політичних радників – у п'ятницю, 22 січня», – зазначила прес-служба президента.

Зазначимо, що зустріч політичних радників лідерів «Нормандської четвірки» тривала понад шість годин.

Від України до Берліну прибув керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Росію на сьогоднішній зустрічі в Німеччині представляв заступник адміністрації російського президента Дмитро Козак.

Попередня зустріч політрадників в нормандському форматі пройшла 11 вересня 2020 року в Берліні.

Між іншим, нещодавно президент Зеленський зізнався, що залюбки би вийшов з Мінського процесу. Окремо президент заявив, що вважає необхідним прямий діалог із Володимиром Путіним, оскільки в «нормандському форматі» не порушуються питання Криму.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що чергова зустріч лідерів країн нормандського формату потрібна, щоби затвердити детальний план виконання Мінських угод.

Єрмак заявив, що Україна наполегливо виконує свої зобов'язання й чекає від російської сторони такого ж повного виконання досягнутих лідерами нормандського формату домовленостей. Єрмак додав, що Україна також наполягає на виконанні минулорічної домовленості лідерів чотирьох держав про повний допуск представників ОБСЄ на тимчасово окуповану територію.

Як повідомлялося, Україна запропонувала Росії «золотий міст» для виходу з Донбасу.