  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Новий голова ОБСЄ перший закордонний візит здійснить в Україну

    • Розсилка
    Нова глава ОБСЄ від Швеції Анн Лінде - Новий голова ОБСЄ перший закордонний візит здійснить в Україну
    Нова глава ОБСЄ від Швеції Анн Лінде

    Лінде очолила ОБСЄ на один рік вчора, 1 січня

    Нова глава ОБСЄ від Швеції Анн Лінде свій перший закордонний візит на цій посаді здійснить в Україну. Поїздка очікується в січні.

    Про це повідомила заступник глави МЗС України Еміне Джапарова на своїй сторінці в Facebook.

    Вона зазначила, що Україна вітає наміри шведської сторони зосередити свої зусилля на зміцненні поваги до безпеки європейського порядку та вирішенні конфліктів на просторі ОБСЄ.

    «Символічно, що свій перший закордонний візит в новій якості Анн Лінде планує здійснити саме в Україну. Очікуємо її в Києві вже в цьому місяці. Розраховуємо, що цей візит буде важливим приводом чинною голови ОБСЄ побачити на власні очі наслідки тривалої збройної агресії та тимчасової окупації Російською Федерацією частині території України», – йдеться в повідомленні.

    Джапарова зазначила, що Україна покладає окремі надії на залучення ОБСЄ до роботи Кримської платформи. Вона додала, що в ході візиту планується детально обговорити практичні аспекти її реалізації.

    Лінде очолила ОБСЄ на один рік вчора, 1 січня. В порядку денному на початку 2021 року будуть питання врегулювання конфліктів і криз у країнах зони ОБСЄ, зокрема в Україні.

    Теги: МЗС ОБСЄ Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies