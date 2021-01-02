Новий голова ОБСЄ перший закордонний візит здійснить в Україну
Лінде очолила ОБСЄ на один рік вчора, 1 січня
Нова глава ОБСЄ від Швеції Анн Лінде свій перший закордонний візит на цій посаді здійснить в Україну. Поїздка очікується в січні.
Про це повідомила заступник глави МЗС України Еміне Джапарова на своїй сторінці в Facebook.
Вона зазначила, що Україна вітає наміри шведської сторони зосередити свої зусилля на зміцненні поваги до безпеки європейського порядку та вирішенні конфліктів на просторі ОБСЄ.
«Символічно, що свій перший закордонний візит в новій якості Анн Лінде планує здійснити саме в Україну. Очікуємо її в Києві вже в цьому місяці. Розраховуємо, що цей візит буде важливим приводом чинною голови ОБСЄ побачити на власні очі наслідки тривалої збройної агресії та тимчасової окупації Російською Федерацією частині території України», – йдеться в повідомленні.
Джапарова зазначила, що Україна покладає окремі надії на залучення ОБСЄ до роботи Кримської платформи. Вона додала, що в ході візиту планується детально обговорити практичні аспекти її реалізації.
Лінде очолила ОБСЄ на один рік вчора, 1 січня. В порядку денному на початку 2021 року будуть питання врегулювання конфліктів і криз у країнах зони ОБСЄ, зокрема в Україні.