До українського «чорного списку» потрапили ще 23 російські книги



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У книжках виявили ознаки пропаганди держави-агресора

Держкомтелерадіо відмовив у видачі дозволів на ввезення з території держави-агресора 23 книжок, у яких присутні ознаки пропаганди держави-агресора.

Про це повідомляє прес-служба Держкомтелерадіо.

Як зазначається, ознаки пропаганди держави-агресора, її органів влади, імперських геополітичних доктрин та комуністичного тоталітарного режиму виявлено у книгах московських видавництв «Альпина Паблишер», «Альпина нон-фикшн», «Ексмо» та самарського видавництва «ИД Бахрах-М».

Зокрема, в Україну не пустили книгу Данили Дьоміна «Корпоративная культура. Десять самых распространенных заблуждений», у якій автор чимало сторінок присвячує«могущественной корпорации и сверхдержаве СССР» і наводить у приклад методи управління країною Сталіним.

Пропаганду комуністичного тоталітарного режиму виявили у дитячій книзі Олени Смєшлівої та Лани Богомаз «Чему я могу научиться у Анны Ахматовой». Жовтневу революцію сучасні авторки-росіянки називають «одним из величайших событий в истории России», ілюструючи книгу портретами Леніна та червонимипрапорами.

У книгах інших авторів видавництва «Альпина Паблишер» Артура Салякаєва «Неслучайные связи: Нетворкинг как образ жизни», Владислава Моісеєва «Бизнес из ничего, или Как построить интернет-компанию и не сойти с ума» та Михайла Умарова «PR в реальном времени: Тренды. Кейсы. Правила» популяризуються російські соціальні мережі «ВКонтакте», «Одноклассники», а також ресурс «maіl.ru » та сервісні портали «Яндекс», доступ до яких в Україні заборонено через поширення ними антиукраїнських гасел та ідей, спрямованих на ліквідацію незалежності нашої держави, порушення її суверенітету і територіальної цілісності.

Також відмовлено у дозволі на ввезення низки книг зарубіжних авторів, в оформленні яких російські видавці використовують символіку держави-агресора, її органів влади та силових структур. Зокрема, на обкладинці книги Деніела Еллсберга «Машина Судного дня: Откровения разработчика ядерной войны» видавець («Альпина Паблишер») розмістив рекламу книги «Интервью с Владимиром Путиным» та документального фільму «Путин» що демонструвався в ефірі російських каналів.

Загалом, починаючи з 20 травня 2017 року Держкомтелерадіо надав 2 939 відмов у видачі дозволів на ввезення книжок з РФ.