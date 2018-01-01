До Верховної Ради можуть пройти сім партій - соцопитування

12,1% респондентів віддали свої голоси за ВО «Батьківщина», за Блок Петра Порошенка «Солідарність» проголосували б 9,2% опитаних

Сім політичних партій мають шанс пройти до українського парламенту у разі дострокових виборів, свідчать дані опитування Фонду «Демократичні ініціативи» ім Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова. Згідно з оприлюдненими на прес-конференції у вівторок в Києві даними опитування, у разі, якби вибори до



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12,1% респондентів віддали свої голоси за ВО «Батьківщина», за Блок Петра Порошенка «Солідарність» проголосували б 9,2% опитаних

Сім політичних партій мають шанс пройти до українського парламенту у разі дострокових виборів, свідчать дані опитування Фонду «Демократичні ініціативи» ім Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Згідно з оприлюдненими на прес-конференції у вівторок в Києві даними опитування, у разі, якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчої неділі, найбільша кількість опитаних респондентів (8,7%) підтримали б партію ВО «Батьківщина», на другому місці партія «За життя» (6,7%), на третьому –Блок Петра Порошенка «Солідарність» (6,5%). Якусь іншу партію готові підтримати 5,6%, не брали участі в голосуванні 17,3%, не змогли відповісти 19,1%.

Згідно з результатами опитування, 65% респондентів взяли б участь в дострокових виборах до Верховної Ради, якщо такі відбудуться, 20,8% - не брали б участі в голосуванні, 13,4% - не змогли відповісти.

При цьому серед тих, хто має намір брати участь у голосуванні, 12,1% респондентів віддали свої голоси за ВО «Батьківщина», за Блок Петра Порошенка «Солідарність» проголосували б 9,2% опитаних, партія «За життя» набирає 8,8%, партія «Громадянська позиція»Анатолія Гриценка - 7,4%, партія «Об'єднання «Самопоміч»- 7%, по 6% набирають Опозиційний блок і Радикальна партія Олега Ляшка. Іншу партію готові підтримати 5,7% опитаних, а 16,6% респондентів не визначилися з відповіддю.

Загальнонаціональне дослідження проводилося Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 15 до 19 грудня 2017 року в усіх регіонах України за винятком АР Крим та окупованих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2004 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.