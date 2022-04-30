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    До Запоріжжя через комендантську годину не курсуватимуть потяги

    З 1 по 2 травня у Запоріжжі не курсуватимуть приміські потяги&nbsp; - До Запоріжжя через комендантську годину не курсуватимуть потяги
    З 1 по 2 травня у Запоріжжі не курсуватимуть приміські потяги 
    фото: Укрзалізниця

    Також на період з 1 по 2 травня у Запоріжжі обмежить свою пропускну спроможність вокзал

    Через запровадження в Запоріжжі посиленої комендантської години «Укрзалізниця» скасувала кілька потягів у цьому напрямку. Про це національний залізничний перевізник повідомив у своєму офіційному Telegram-каналі.

    Зауважимо, що комендантська година у Запоріжжі розпочнеться 1 травня о 17:00 й закінчиться 2 травня о 5:00.

    Тому вже у неділю, 1 травня, не курсуватимуть такі приміські потяги:

    • №6509 Запоріжжя 2 – Запоріжжя 1;
    • №6512/6511 Запоріжжя 1 – Канцерівка;
    • №6514/6513 Канцерівка – Запоріжжя 1;
    • №6516 Запоріжжя 1 – Запоріжжя 2;
    • №6495 Запоріжжя 2 − Нікополь;
    • №6496 Нікополь – Запоріжжя 2;
    • №6132 Запоріжжя 1 – Синельникове 1.

    Також залізничники скоротять маршрут поїзда №6124/6123 Дніпро - Запоріжжя. Він прямуватиме до станції Синельникове 1.

    Окрім того, 2 травня скасовується поїзд №6491 Запоріжжя 2 – Нікополь.

    «У період дії комендантської години вхід до залізничного вокзалу Запоріжжя, а також посадка на пасажирські поїзди будуть дозволені тільки транзитним пасажирам», – зазначили представники «Укрзалізниці».

    Нагадаємо, що до Одеси декілька днів не ходитимуть поїзди. Отже, із 1 по 3 травня – на період дії подовженої комендантської години – тимчасово скасовано приміські поїзди та поїзди далекого сполучення, які курсують до Одеси та зворотно.

    Окрім того, через невідкладні технічні роботи тимчасово призупинено продаж електронних квитків на поїзди «Укрзалізниці», а також роботу сервісів онлайн-підтримки та гарячої лінії.

    Теги: Запоріжжя Укрзалізниця вокзал комендантська година
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    До Запоріжжя через комендантську годину не курсуватимуть потяги