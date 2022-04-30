До Запоріжжя через комендантську годину не курсуватимуть потяги

З 1 по 2 травня у Запоріжжі не курсуватимуть приміські потяги

Також на період з 1 по 2 травня у Запоріжжі обмежить свою пропускну спроможність вокзал

Через запровадження в Запоріжжі посиленої комендантської години «Укрзалізниця» скасувала кілька потягів у цьому напрямку. Про це національний залізничний перевізник повідомив у своєму офіційному Telegram-каналі.

Зауважимо, що комендантська година у Запоріжжі розпочнеться 1 травня о 17:00 й закінчиться 2 травня о 5:00.

Тому вже у неділю, 1 травня, не курсуватимуть такі приміські потяги:

№6509 Запоріжжя 2 – Запоріжжя 1;

№6512/6511 Запоріжжя 1 – Канцерівка;

№6514/6513 Канцерівка – Запоріжжя 1;

№6516 Запоріжжя 1 – Запоріжжя 2;

№6495 Запоріжжя 2 − Нікополь;

№6496 Нікополь – Запоріжжя 2;

№6132 Запоріжжя 1 – Синельникове 1.

Також залізничники скоротять маршрут поїзда №6124/6123 Дніпро - Запоріжжя. Він прямуватиме до станції Синельникове 1.

Окрім того, 2 травня скасовується поїзд №6491 Запоріжжя 2 – Нікополь.

«У період дії комендантської години вхід до залізничного вокзалу Запоріжжя, а також посадка на пасажирські поїзди будуть дозволені тільки транзитним пасажирам», – зазначили представники «Укрзалізниці».

Нагадаємо, що до Одеси декілька днів не ходитимуть поїзди. Отже, із 1 по 3 травня – на період дії подовженої комендантської години – тимчасово скасовано приміські поїзди та поїзди далекого сполучення, які курсують до Одеси та зворотно.

Окрім того, через невідкладні технічні роботи тимчасово призупинено продаж електронних квитків на поїзди «Укрзалізниці», а також роботу сервісів онлайн-підтримки та гарячої лінії.