Укрзалізниця відновлює приміські поїзди з Харкова до Сум
Поїзд №6267 відправлятиметься з Харкова о 8:00
Акціонерне товариство «Укрзалізниця» відсьогодні відновлює рух приміських поїздів з Харкова до Сум. Про це УЗ повідомляє в Телеграмі.
За даними Укрзалізниці, поїзд №6267 відправлятиметься з Харкова о 8:00, до Сум прибуватиме о 13:27.
Із Сум відправлятиметься поїзд №6268. Час відправлення - 14:00, прибуття до Харкова - 19:09.
Раніше очільник Донеччини закликав людей виїхати з області.
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