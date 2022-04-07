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    Укрзалізниця відновлює приміські поїзди з Харкова до Сум

    Укрзалізниця відновлює приміські поїзди з Харкова до Сум

    Поїзд №6267 відправлятиметься з Харкова о 8:00

    Акціонерне товариство «Укрзалізниця» відсьогодні відновлює рух приміських поїздів з Харкова до Сум. Про це УЗ повідомляє в Телеграмі.

    За даними Укрзалізниці, поїзд №6267 відправлятиметься з Харкова о 8:00, до Сум прибуватиме о 13:27.

    Із Сум відправлятиметься поїзд №6268. Час відправлення - 14:00, прибуття до Харкова - 19:09.

    Раніше очільник Донеччини закликав людей виїхати з області.

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    Теги: росія окупанти війна Укрзалізниця Україна окупація #stoprussia
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    Укрзалізниця відновлює приміські поїзди з Харкова до Сум