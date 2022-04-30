«Укрзалізниця» призупинила продаж електронних квитків

Українці їдуть залізницею у більш безпечні регіони

У суботу також не працюють сервіси онлайн-підтримки та гарячої лінії

Через невідкладні технічні роботи тимчасово призупинено продаж електронних квитків на поїзди «Укрзалізниці», а також роботу сервісів онлайн-підтримки та гарячої лінії. Про це йдеться у соцмережах компанії.

Там пообіцяли «скоро» все відновити та вибачились за незручності.

Також нагадаємо, що до Одеси декілька днів не ходитимуть поїзди. Отже, із 1 по 3 травня — на період дії подовженої комендантської години – тимчасово скасовано приміські поїзди та поїзди далекого сполучення, які курсують до Одеси та зворотно.

Як відомо, на Одещині Росія вдруге вдарила по мосту через Дністровський лиман. Автомобільний та залізничний міст через Дністровський лиман розташований у районі Затоки.

Додамо, що 30 квітня вирушать чотири евакуаційних потяги. Українці можуть скористатися поїздами для того, щоб виїхати у безпечніші регіони.

Нещодавно «Укрзалізниця» виявила чотирьох колаборантів серед своїх службовців. Внутрішня служба безпеки залізниці системно працює над виявленням підозрілих працівників.

Раніше повідомлялося, що серед співробітників «Укразалізниці» виявлено та затримано двох колаборантів, які співпрацювали з Росією.