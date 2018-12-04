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    Доба на Донбасі: 14 ворожих обстрілів, двох військових поранено

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    Українські військовослужбовці на Донбасі - Доба на Донбасі: 14 ворожих обстрілів, двох військових поранено
    Українські військовослужбовці на Донбасі

    Українські підрозділи вживали адекватних заходів для придушення ворожої вогневої активності окупантів

    У понеділок, 3 грудня, окупанти на Донбасі 14 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, зокрема, зафіксовано чотири випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

    Про це йдеться у ранковому звіті прес-центру операції Об’єднаних сил.

    Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли українських позицій в районах населених пунктів Кримське, Троїцьке, Степне, Авдіївка, Водяне, Славне, Чермалик, Водяне, що на Приазов'ї, та Гнутове. Тут російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. 

    По опорних пунктах Об'єднаних сил біля Кримського окупанти двічі застосували міномети калібру 82 мм, а оборонні укріплення поблизу Пісків противник обстріляв ще й з мінометів 120-го калібру. 

    У ході бойових дій поранень зазнали два військовослужбовці Об'єднаних сил. Підрозділи, що обороняються, вживали адекватних заходів для придушення ворожої вогневої активності, додали у прес-центрі.

    За даними розвідки, 3 грудня, трьох російських окупантів було знищено, а ще трьох – поранено.

    Від початку цієї доби, противник вогню у напрямку українських позицій не відкривав.

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