Доба на Донбасі: 25 ворожих обстрілів, є загиблі та поранені бійці



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На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям

В результаті ворожих обстрілів 1 липня два українських військовослужбовця загинуло, ще двоє - отримали поранення

У понеділок, 1 липня, бойовики на Донбасі 25 разів порушили режим припинення вогню. З них 13 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.

Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 15 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

п’ять разів поблизу Водяного – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, снайперського вогню та стрілецької зброї;

тричі поряд Авдіївки – з мінометів калібру 120 мм;

неподалік Мар'їнки – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем;

три рази в районі населеного пункту Новоселівка Друга – з мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП та автоматичних гранатометів;

околиці Лебединського – зі 120 мм міномету;

неподалік Опитного – з великокаліберного кулемету;

поряд Пісок – з підствольного гранатомету;

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 10 разів:

поблизу Новоолександрівки – з міномету калібру 120 мм;

три рази неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних гранатометів;

район населеного пункту Зайцеве – з міномету калібру 82 мм та автоматичного гранатомету;

двічі поряд Луганського – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

неподалік Новотошківського – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

околиці Кримського – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

поряд населеного пункту Новгородське - з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

«В результаті ворожих обстрілів два українських військовослужбовця загинуло, ще двоє - отримали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям», - заявили у пресцентрі.

За даними розвідки 1 липня трьох окупантів знищено, та ще п'ятьох поранено.

Від початку поточної доби ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» позиції наших захисників були обстріляні один раз:

поблизу Лебединського – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників:

поряд населеного пункту Новолуганське – з міномету калібру 82 мм.

«Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у звіті.

Раніше повідомлялося, що у понеділок, 1 липня, близько 10:50, під час виконання військовими медиками ООС завдань з евакуації пораненого російськими окупантами було цинічно і підступно обстріляно санітарний автомобіль.

В результаті прямого попадання протитанкової керованої ракети бойовиків один військовослужбовець загинув на місці, ще двоє військовослужбовців ООС отримали поранення.

Пізніше стало відомо, що поранений військовий медик померла.

У 36-й окремій бригаді морської піхоти повідомили, що внаслідок обстрілу бойовиками санітарного автомобіля ЗСУ під Водяним на Донбасі загинули старший матрос Сергій Майборода та сержант Ірина Шевченко.

Командування та особовий склад Об'єднаних сил, товариші по службі висловили щирі співчуття рідним та близьким загиблих героїв.

Президент Володимир Зеленський після обстрілу бойовиками медиків ЗСУ звернувся до країн-партнерів України.

У мережі оприлюднено фото обстріляного «Хаммера».