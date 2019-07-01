З'явилися фото обстріляного бойовиками «Хаммера» з медиками



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Автівка після прямого попадання протитанкової керованої ракети бойовиків Фото: InfoResist

Сьогодні російськими окупантами було цинічно і підступно обстріляно санітарний автомобіль ЗСУ

Санітарний автомобіль, яким військові медики їхали на одну з передових позицій для евакуації пораненого побратима, був розстріляний бойовиками з протитанкового ракетного комплексу.

Фотографії оприлюднили InfoResist.

Сьогодні під час виконання бойового завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил, рятуючи життя пораненого побратима, загинули внаслідок ворожого обстрілу військовослужбовці Морської піхоти України: водій санітарного автомобіля «Хаммер» HMWV старший матрос Сергій Майборода та бойовий медик, кавалер ордену «За Мужність» сержант Ірина Шевченко.

Раніше повідомлялося, що у понеділок, 1 липня, близько 10:50, під час виконання військовими медиками ООС завдань з евакуації пораненого російськими окупантами було цинічно і підступно обстріляно санітарний автомобіль.

В результаті прямого попадання протитанкової керованої ракети бойовиків один військовослужбовець загинув на місці, ще двоє військовослужбовців ООС отримали поранення.

Пізніше стало відомо, що поранений військовий медик померла.

У 36-й окремій бригаді морської піхоти повідомили, що внаслідок обстрілу бойовиками санітарного автомобіля ЗСУ під Водяним на Донбасі загинули старший матрос Сергій Майборода та сержант Ірина Шевченко.

Командування та особовий склад Об'єднаних сил, товариші по службі висловили щирі співчуття рідним та близьким загиблих героїв.

Президент Володимир Зеленський після обстрілу бойовиками медиків ЗСУ звернувся до країн-партнерів України.