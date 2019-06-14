Доба на Донбасі: 29 ворожих обстрілів, серед українських бійців є поранені



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Український військовослужбовці

Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення та ще один бойову травму

У четвер, 13 червня, бойовики на Донбасі 29 разів порушили режим припинення вогню. З них три рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 152 мм артилерії, мінометів калібру 82 мм.

Противник також обстрілював українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому звіті пресцентру операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 17 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

чотири рази Водяне – із гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

Новоселівка Друга – гранатомети різних систем;

три рази район населеного пункту Широкине – гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети;

двічі Новотроїцьке - із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

Новомихайлівка - із гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

два рази поблизу Лебединського – із протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

в районі Березове – автоматичні гранатомети та стрілецька зброя;

поблизу населеного пункту Талаківка – із протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

Богданівка – великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;

Талаківка – протитанкові гранатомети , великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 11 разів:

Борівське – артилерія калібру 152 мм;

район населеного пункту Луганське – автоматичні гранатомети, стрілецька зброя;

двічі Золоте-4 – міномети калібру 82 мм міномети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;

Зайцеве – гранатомети різних систем;

два рази Південне - гранатомети різних систем та стрілецька зброя;

поблизу Луганське - гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;

Станиця-Луганська – стрілецька зброя;

двічі Кримське - гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя.

«Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення та ще один бойову травму. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям», - додали у пресцентрі.

За даними розвідки 13 червня один окупант отримав поранення, а також було знищено одну вантажівку та гаубицю Д-30.

Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил два рази. В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» ворог здійснив один обстріли позицій українських захисників:

поблизу населеного пункту Мар'їнка – міномети різних систем та стрілецька зброя;

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:

Південне – гранатомети різних систем та стрілецька зброя;

«Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню». – резюмується у звіті.

До слова, на Донбасі двоє бойовиків-саперів підірвались на власноруч замінованій території.