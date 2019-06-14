Доба на Донбасі: 29 ворожих обстрілів, серед українських бійців є поранені
Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення та ще один бойову травму
У четвер, 13 червня, бойовики на Донбасі 29 разів порушили режим припинення вогню. З них три рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 152 мм артилерії, мінометів калібру 82 мм.
Противник також обстрілював українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Про це йдеться у ранковому звіті пресцентру операції Об’єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 17 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- чотири рази Водяне – із гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- Новоселівка Друга – гранатомети різних систем;
- три рази район населеного пункту Широкине – гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети;
- двічі Новотроїцьке - із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- Новомихайлівка - із гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- два рази поблизу Лебединського – із протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- в районі Березове – автоматичні гранатомети та стрілецька зброя;
- поблизу населеного пункту Талаківка – із протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- Богданівка – великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;
- Талаківка – протитанкові гранатомети , великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 11 разів:
- Борівське – артилерія калібру 152 мм;
- район населеного пункту Луганське – автоматичні гранатомети, стрілецька зброя;
- двічі Золоте-4 – міномети калібру 82 мм міномети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;
- Зайцеве – гранатомети різних систем;
- два рази Південне - гранатомети різних систем та стрілецька зброя;
- поблизу Луганське - гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;
- Станиця-Луганська – стрілецька зброя;
- двічі Кримське - гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя.
«Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення та ще один бойову травму. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям», - додали у пресцентрі.
За даними розвідки 13 червня один окупант отримав поранення, а також було знищено одну вантажівку та гаубицю Д-30.
Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил два рази. В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» ворог здійснив один обстріли позицій українських захисників:
- поблизу населеного пункту Мар'їнка – міномети різних систем та стрілецька зброя;
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- Південне – гранатомети різних систем та стрілецька зброя;
«Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню». – резюмується у звіті.
До слова, на Донбасі двоє бойовиків-саперів підірвались на власноруч замінованій території.