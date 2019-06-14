  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Доба на Донбасі: 29 ворожих обстрілів, серед українських бійців є поранені

    • Розсилка
    Український військовослужбовці - Доба на Донбасі: 29 ворожих обстрілів, серед українських бійців є поранені
    Український військовослужбовці

    Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення та ще один бойову травму

    У четвер, 13 червня, бойовики на Донбасі 29 разів порушили режим припинення вогню. З них три рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 152 мм артилерії, мінометів калібру 82 мм.

    Противник також обстрілював українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому звіті пресцентру операції Об’єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 17 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

    • чотири рази Водяне – із гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • Новоселівка Друга – гранатомети різних систем;
    • три рази район населеного пункту Широкине – гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети;
    • двічі Новотроїцьке - із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
    • Новомихайлівка - із гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • два рази поблизу Лебединського – із протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • в районі Березове – автоматичні гранатомети та стрілецька зброя;
    • поблизу населеного пункту Талаківка – із протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
    • Богданівка – великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;
    • Талаківка – протитанкові гранатомети , великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 11 разів:

    • Борівське – артилерія калібру 152 мм;
    • район населеного пункту Луганське – автоматичні гранатомети, стрілецька зброя;
    • двічі Золоте-4 – міномети калібру 82 мм міномети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;
    • Зайцеве – гранатомети різних систем;
    • два рази Південне - гранатомети різних систем та стрілецька зброя;
    • поблизу Луганське - гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;
    • Станиця-Луганська – стрілецька зброя;
    • двічі Кримське - гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя.

    «Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення та ще один бойову травму. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям», - додали у пресцентрі.

    За даними розвідки 13 червня один окупант отримав поранення, а також було знищено одну вантажівку та гаубицю Д-30.

    Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил два рази. В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» ворог здійснив один обстріли позицій українських захисників:

    • поблизу населеного пункту Мар'їнка – міномети різних систем та стрілецька зброя;

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:

    • Південне – гранатомети різних систем та стрілецька зброя;

    «Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню». – резюмується у звіті.

    До слова, на Донбасі двоє бойовиків-саперів підірвались на власноруч замінованій території.

    Читайте також
    бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ