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    На Донбасі двоє бойовиків-саперів підірвались на власноруч замінованій території

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    На Донбасі двоє бойовиків-саперів підірвались на власноруч замінованій території

    За даними розвідки Міноборони, через відсутність та недостовірність наявних карт мінувань зростає кількість втрат особового складу противника у ході робіт по розмінуванню

    Протягом поточного тижня на власному не облікованому мінному полі загинули два сапери одного з інженерно-саперних підрозділів противника. Це трапилось через відсутність та недостовірність наявних карт мінувань зростає кількість втрат особового складу противника у ході робіт на власноруч замінованій території. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

    За даними військової розвідки, російсько-окупаційні війська продовжують заходи з удосконалення системи інженерних загороджень з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ. Зокрема, інтенсивно обладнуються нові та оновлюються вже існуючі ділянки мінно-вибухових загороджень. 

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    «Водночас, інженерно-саперні підрозділи противника активізували ведення інженерної розвідки місцевості у районах розташування своїх військ з метою виявлення не облікованих районів мінування та усунення раніше допущених порушень і помилок у ході мінувань в авральному порядку на виконання злочинних наказів російського окупаційного командування», - йдеться у повідомленні розвідки Міноборони.

    Нагадаємо, бойовики на Донбасі псують російську зброю: розгорнуті окупантами станції радіоелектронної боротьби створили перешкоди застосуванню дронів гібридної армії, три з яких розбилися через втрату контролю управління.

    Крім того, бойовики на Донбасі під час тренувань випадково спалили п'ять бойових машин.

    Як повідомлялось, що у райони передових позицій противник вивів спеціально підготовлені підрозділи, які перебувають у готовності одночасно на декількох напрямках, обстріляти власні позиції та цивільні об’єкти для провокування активізації бойових дій.

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