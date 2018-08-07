Доба на Донбасі: 30 ворожих обстрілів, трьох українських бійців поранено



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Українські військові на Донбасі

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП

Упродовж минулої доби, 6 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася цілком контрольованою.

Як повідомляє прес-центр Об'єднаних сил, противник 30 разів відкривав вогонь по позиціях українських військ, у тому числі чотири рази із важкого озброєння.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП. Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Луганського, Новолуганського, Південного, Новгородського, Мар’їнки, Авдіївки, Красногорівки, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного.

Також противник обстріляв українські позиції біля Новолуганського та Лебединського із 82-мм мінометів, а захисники Авдіївки зазнали вогневого впливу із мінометів калібром 120 та 82 мм. Також ворог застосовував міномет калібром 120 мм по позиціях наших військ біля Гнутового.

Минулої доби внаслідок ворожих дій троє українських військовослужбовців отримали поранення.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ сім разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського, Малинового, Новозванівки, Троїцького, Лебединського та Широкиного. Важке озброєння не застосовувалося.

За даними розвідки, одного окупанта знищено, четверо дістали поранення.

Нагадаємо, ОБСЄ заявляло про безпрецедентне збільшення важкого озброєння на окупованому Донбасі.