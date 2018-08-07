ОБСЄ заявляє про безпрецедентне збільшення важкого озброєння на окупованому Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Військова техніка, фото ілюстративне

Активність бойовиків призвела до різкого зростання кількості порушень режиму припинення вогню

У липні Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зареєструвала на непідконтрольній Києву території Донецької і Луганської областей різке збільшення кількості важкого озброєння і військової техніки.

Про це повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю і координації у Facebook.

Порівняно з попереднім місяцем, у липні СММ ОБСЄ зареєструвала безпрецедентне - більш ніж 200 одиниць, або у 8,5 разу - зростання кількості важкого озброєння і військової техніки, виявлених на території «ЛНР» і «ДНР».

Зокрема, зареєстровано до двох танкових батальйонів, два дивізіони артилерії, дивізіон буксируваних гаубиць, до 100 одиниць ББМ, засоби протиповітряної оборони тощо.

Повідомляється також, що 2 серпня в підконтрольних окупантам районах на донецькому напрямку безпілотний літальний апарат СММ ОБСЄ виявив дві батареї реактивних систем залпового вогню «БМ-21 Град», дві батареї 122-мм буксируваних гаубиць Д-30 і понад 20 одиниць бронетехніки, які рухалися в складі колон поза виділеними місцями зберігання озброєння.

У місії ОБСЄ зазначають, що така активність збройних формувань призвела до різкого зростання кількості порушень режиму припинення вогню вздовж лінії розмежування.

Нагадаємо, наприкінці липня повідомлялося, що бойовики активно стягують військову техніку до лінії розмежування.