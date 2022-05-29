Доба на Донбасі: бійці відзвітували про ситуацію на лінії зіткнення

Триває ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках

ЗСУ відбили сім ворожих атак, тривають бої

Бійці ЗСУ протягом доби, 28 травня, змогли відбити сім атак російських військ у районі Донецької та Луганської областей. Продовжуються бойові дії на декількох локаціях. Про це повідомляє пресслужба угруповання Об'єднаних сил.

«Українські захисники та захисниці зі складу угруповання Об'єднаних сил відбили сьогодні сім атак ворога. На трьох локаціях продовжуються бої», – сказано у повідомленні.

Зазначається, що воїни ЗСУ знищили:

1 танк;

6 ворожих автомобілів.

1 безпілотний літальний апарат типу Орлан-10.

При цьому окупанти обстріляли понад 40 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях за добу.

Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Окупанти обстріляли більше 40 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях. Лише на Донеччині зруйнували і пошкодили 15 цивільних об’єктів, з них: 14 житлових будинків, коксохімічний завод.

У результаті цих обстрілів загинуло щонайменше троє цивільних осіб, ще п’ятеро отримали поранення і травми різного ступеню важкості. Дані про загиблих, руйнування та пошкодження в Луганській області уточнюються.

Нагадаємо, Сєвєродонецьк під українським прапором: ситуація на Луганщині.

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