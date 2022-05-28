Зеленський назвав ключові напрямки, де наразі триває наступ ворога
Заборона виїзду з окупованих територій – це вияв слабкості ворогів
фото: Офіс президента
Світ має визнати Росію державою-терористкою
Увечері 28 травня президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців за підсумками 94 доби повномасштабної війни з РФ.
Головні тези звернення президента:
- Завершився 94-й день повномасштабної війни. Ситуація дуже складна. Ключові напрямки боротьби на фронті – це, як і раніше, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Попасна та інші міста, на яких зосереджений російський наступ. Але наша оборона тримається.
- Щоденно працюємо над посиленням нашого захисту. Це передусім постачання зброї. Кожного дня наближаємося до того, що наша армія буде переважати окупантів технологічно й ударною силою. Дуже багато залежить від партнерів. І я очікую хороших новин щодо цього вже наступного тижня.
- Сьогодні російська армія завдала абсолютно безглуздих, відверто варварських ударів по Сумщині. Ракети, міномети. І для чого? І що це дає?
- Внаслідок російського обстрілу Миколаєва сьогодні загинула одна людина, семеро поранені, двоє – у дуже важкому стані. Снаряди вдарили по житловому району за двадцять метрів від дитячого садочка. Ось таких ворогів обрала для себе Російська Федерація.
- Знову й знову буду нагадувати світу, що потрібно нарешті визнати офіційно Росію державою-терористом, державою – спонсором тероризму.
- Готуюся до засідання Європейської ради, яке відбудеться 30-31 травня. Буду звертатись до учасників засідання. Зокрема й про це говоритиму. Про терор, який став на сьогодні фактично єдиною формою дій російської держави щодо Європи. Терор на землі України. Терор на енергетичному ринку всієї Європи, не тільки нашої держави. Терор на продовольчому ринку, причому вже в глобальному масштабі. Тільки разом – тільки всі європейці – ми зможемо зупинити таку політику такої держави.
- Наступного тижня продовжу звертатися до парламентів європейських країн. Буде й багато іншої міжнародної активності, спрямованої на посилення нашої держави й на посилення спільного тиску всього вільного світу на Росію.
- Говорив сьогодні з премʼєр-міністром Британії Борисом Джонсоном. Про оборонну підтримку й постачання пального в Україну. Про те, як можемо розблокувати українські порти, а отже, як можемо не допустити розгортання продовольчої кризи. Окремо обговорили й гарантії безпеки для України, маємо активізувати роботу над ними.
- З'являється дедалі більше інформації про те, що окупанти намагаються максимально обмежити виїзд наших людей із тимчасово окупованих районів Херсонської області. Вони не дають жодних гуманітарних коридорів. І закрили індивідуальний виїзд людей. Ті, хто впевнений у своїй позиції, таких рішень точно не ухвалював би. Однозначно це прояв слабкості.
- Україна поверне все своє. Все. І це лише питання часу. І кожного дня цей час, час звільнення, скорочується. Ми для цього робимо все.
Нагадаємо, також Зеленський назвав ризики на сході.