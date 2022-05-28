Сєвєродонецьк під українським прапором: ситуація на Луганщині

У Лисичанську під авіаудар росіян потрапив кінотеатр: усе, що від залишилось від будівлі

Окупанти зазнали значних втрат, на околицях міста точаться важкі бої

Увечері 28 травня на Луганщині обстріли не вщухають, найгарячіше – в Сєвєродонецьку. Місто під українським прапором. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Вороги досі контролюють територію готелю «Мир», далі не просунулися, мають значні втрати. Тривають бої в селах на підступах до Сєвєродонецька. Наступний тиждень буде важким. Орки не полишають спроб захопити Луганщину, але ми даємо гідну відсіч і будемо стояти до кінця», – написав Гайдай.

У місті є дві гарячі точки, – біля готелю «Мир» та поблизу міської автостанції.

Шляхи виїзду з міста ускладнені. Там ще залишається приблизно 13 тис. жителів.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що найближчі три дні покажуть перспективи російського оточення в Лисичанську та Сєвєродонецьку.

Напередодні Арестович сказав, що Сєвєродонецьк напівоточений: чому вхід противника в місто може бути на користь ЗСУ.

До слова, російська армія зазнала значних втрат і була вимушена відступити в районі Сєвєродонецька, Тошківки та Осколонівки.

Читайте також: