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    Події в Україні

    Ракетний удар по Кривому Рогу: відомо, куди «прилетіло»

    Наразі немає інформації про постраждалих - Ракетний удар по Кривому Рогу: відомо, куди «прилетіло»
    Наразі немає інформації про постраждалих
    фото з відкритих лджерел

    Постраждав завод

    Увечері 28 травня вороги вдарили ракетами по місту Кривий Ріг. Як повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, дві ракети влучили у промислове підприємство.

    «Сильні руйнування. Інформацію про постраждалих уточнюємо. На місці працюють рятувальники», – написав він.

    Інформацію також підтвердив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

    «Завод практично знищено. Чутно вибухи. У ліквідації наслідків пожежі задіяно підрозділи рятувальників», – написав Вілкул.

    Нагадаємо, увечері 28 травня рашисти завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Місто Кривий Ріг сьогодні відзначає 247 років від дня заснування. Отакий «подарунок» містянам піднесли окупанти.

    До слова, також зросла кількість поранених внаслідок ранкового обстрілу Миколаєва.

    А ще рашисти вдруге вдарили по Сумщині з авіації: є поранені.

    Крім того, окупанти обстріляли Золочів під Харковом, є поранені.

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    Теги: росія окупанти війна Кривий Ріг завод Олександр Вілкул рятувальники Україна Валентин Резніченко окупація #stoprussia
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    Ракетний удар по Кривому Рогу: відомо, куди «прилетіло»