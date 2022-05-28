Коли чекати хороших новин від партнерів щодо зброї: звернення президента (відео)

«Кожного дня наближаємося до того, що наша армія переважатиме окупантів технологічно й ударною силою»

Увечері суботи, 28 травня, президент України Володимир Зеленський виступив із підсумками 94 доби повномасштабної війни.

«Щодня працюємо над посиленням нашого захисту. Це передусім постачання зброї. Кожного дня наближаємося до того, що наша армія переважатиме окупантів технологічно й ударною силою. Звичайно, дуже багато залежить від партнерів. Від їхньої готовності надати Україні все необхідне для захисту свободи. І я очікую хороших новин щодо цього вже наступного тижня», – сказав глава держави.

Також Зеленський назвав ризики на сході.

Нагадаємо, Зеленський зізнався, що розповідав своїм дітям про війну.