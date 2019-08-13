Доба на Донбасі: бойовики 10 разів порушили режим тиші, є поранений



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Окупанти гатять із гранатометів і кулеметів

Збройні формування Російської Федерації та її найманці за минулу добу десять разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.

поблизу Пищевика – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета; двічі

неподалік Широкиного – із застосуванням ручних протитанкових гранатометів;

поблизу Новотроїцького – з великокаліберних кулеметів;

в районі Павлополя – зі стрілецької зброї;

поблизу Талаківки - зі стрілецької зброї;

у районі Пісків - великокаліберних кулеметів;

поблизу Гнутового – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив вісім обстрілів:

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» українські позиції були обстріляні двічі:

поблизу Зайцевого – зі снайперської зброї;

неподалік Майорська – із застосуванням з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці тричі порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював українські позиції з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив три обстріли: