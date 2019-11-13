  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Доба на Донбасі: бойовики 15 разів відривали вогонь, двох військових поранено

    • Розсилка
    Українські військовослужбовці на Донбасі - Доба на Донбасі: бойовики 15 разів відривали вогонь, двох військових поранено
    Українські військовослужбовці на Донбасі

    Окупанти гатили з гранатометів, кулеметів та іншої стрілецької зброї

    У вівторок, 12 листопада, бойовики на Донбасі 15 разів порушили режим припинення вогню.

    Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські окупаційні війська здійснили дев’ять обстрілів:

    • біля Пісків – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
    • неподалік Верхньоторецького – зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
    • біля Славного, Березового і Красногорівки – з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
    • двічі поблизу Мар'їнки – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
    • біля Тарамчука – з СПГ і підствольних гранатометів;
    • неподалік Пищевика – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» зафіксовано шість ворожих обстрілів:

    • біля Хутора Вільного – з підствольних гранатометів і стрілецької зброї;
    • неподалік Південного – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
    • двічі у районі Золотого (поза межами ділянки розведення) – з СПГ та автоматичних гранатометів;
    • поблизу Луганського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
    • біля Троїцького – з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

    Вчора, 12 листопада, поранень внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнали два військовослужбовця Об'єднаних сил.

    З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз обстрілювали наші позиції. Неподалік Новотошківського ворог вів вогонь з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. Втрат немає.

    Нагадаємо, вчора одному з поранених під Новотроїцьким відірвало стопу й перебило гомілку, в іншого - відкритий перелом колінного суглоба й множинні вогнепальні осколкові поранення ноги.

    Також повідомлялося, що у вівторок внаслідок обстрілу було поранено комбрига 128-ї гірсько-штурмової бригади – полковника Євгена Коростельова, він доставлений до шпиталю.

    бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ