Доба на Донбасі: бойовики 15 разів відривали вогонь, двох військових поранено



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Українські військовослужбовці на Донбасі

Окупанти гатили з гранатометів, кулеметів та іншої стрілецької зброї

У вівторок, 12 листопада, бойовики на Донбасі 15 разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські окупаційні війська здійснили дев’ять обстрілів:

біля Пісків – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

неподалік Верхньоторецького – зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

біля Славного, Березового і Красногорівки – з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

двічі поблизу Мар'їнки – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

біля Тарамчука – з СПГ і підствольних гранатометів;

неподалік Пищевика – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» зафіксовано шість ворожих обстрілів:

біля Хутора Вільного – з підствольних гранатометів і стрілецької зброї;

неподалік Південного – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

двічі у районі Золотого (поза межами ділянки розведення) – з СПГ та автоматичних гранатометів;

поблизу Луганського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

біля Троїцького – з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Вчора, 12 листопада, поранень внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнали два військовослужбовця Об'єднаних сил.

З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз обстрілювали наші позиції. Неподалік Новотошківського ворог вів вогонь з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. Втрат немає.

Нагадаємо, вчора одному з поранених під Новотроїцьким відірвало стопу й перебило гомілку, в іншого - відкритий перелом колінного суглоба й множинні вогнепальні осколкові поранення ноги.

Також повідомлялося, що у вівторок внаслідок обстрілу було поранено комбрига 128-ї гірсько-штурмової бригади – полковника Євгена Коростельова, він доставлений до шпиталю.