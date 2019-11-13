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    Події в Україні

    Війна на Донбасі: один із поранених у вівторок військовий - у тяжкому стані

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    Бійці виконували бойове завдання в глибині ротних та опорних пунктів і підірвалися на невідомому вибуховому пристрої - Війна на Донбасі: один із поранених у вівторок військовий - у тяжкому стані
    Бійці виконували бойове завдання в глибині ротних та опорних пунктів і підірвалися на невідомому вибуховому пристрої
    Архівне фото

    12 листопада двоє військовослужбовців дістали мінно-вибухову травму поблизу Новотроїцького

    Один із поранених сьогодні на Донбасі українських бійців у тяжкому стані, другий - середньої тяжкості.

    Про це повідомив у Facebook голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Кириленко.

    «Сумна звістка з фронту: двоє військовослужбовців дістали мінно-вибухову травму поблизу Новотроїцького... Обох доправили до Волноваської районної лікарні. Стан здоров'я одного пораненого тяжкий, іншого - середнього ступеня тяжкості», - написав він.

    Кириленко уточнив, що бійці виконували бойове завдання в глибині ротних та опорних пунктів і підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Одному з них відірвало стопу й перебило гомілку, в іншого - відкритий перелом колінного суглоба й множинні вогнепальні осколкові поранення ноги.

    «Окремо зазначу: трагедія сталася не в районі розведення сил», - наголосив голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації.

    Донбас здоров'я військові лікарня Операція Об’єднаних сил
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