Війна на Донбасі: один із поранених у вівторок військовий - у тяжкому стані



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Бійці виконували бойове завдання в глибині ротних та опорних пунктів і підірвалися на невідомому вибуховому пристрої Архівне фото

12 листопада двоє військовослужбовців дістали мінно-вибухову травму поблизу Новотроїцького

Один із поранених сьогодні на Донбасі українських бійців у тяжкому стані, другий - середньої тяжкості.

Про це повідомив у Facebook голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Кириленко.

«Сумна звістка з фронту: двоє військовослужбовців дістали мінно-вибухову травму поблизу Новотроїцького... Обох доправили до Волноваської районної лікарні. Стан здоров'я одного пораненого тяжкий, іншого - середнього ступеня тяжкості», - написав він.

Кириленко уточнив, що бійці виконували бойове завдання в глибині ротних та опорних пунктів і підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Одному з них відірвало стопу й перебило гомілку, в іншого - відкритий перелом колінного суглоба й множинні вогнепальні осколкові поранення ноги.

«Окремо зазначу: трагедія сталася не в районі розведення сил», - наголосив голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації.