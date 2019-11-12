Бойовики п’ять разів порушили режим тиші, є поранені
Від вибуху поранені двоє українських бійців
Упродовж поточної доби бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню, двох військовослужбовців поранено. Про це повідомляє пресслужба штабу Операції Об’єднаних сил.
«Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», — сказано у повідомленні.
Так, два обстріли позицій українських військових бойовики здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:
- біля Хутора Вільного - з підствольних гранатометів; неподалік Південного - з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив три обстріли по позиціях Об’єднаних сил:
- біля Пісків — великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; неподалік Верхньоторецького — зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; поблизу Мар’їнки — з автоматичних гранатометів.
Упродовж поточної доби поранень внаслідок підриву на невідомому вибуховому предметі зазнали два військовослужбовці Об’єднаних сил.
До слова, сьогодні у Мінську заявили про «зняття усіх перешкод» для зустрічі в нормандському форматі.
До слова, глава МЗС Вадим Пристайко заявляв, що не може оголосити дати зустрічі у «нормандському форматі», але вони є. Як повідомлялося, лідери України, Німеччини, Франції та Російської Федерації можуть провести спільну зустріч 24 чи 26 листопада. Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч «нормандської четвірки» відбудеться після розведення сил на Донбасі на трьох ділянках. Раніше у Кремлі заявляли, що поки зарано говорити про проведення зустрічі лідерів «нормандської четвірки» до кінця року.
До слова, глава МЗС Вадим Пристайко заявляв, що не може оголосити дати зустрічі у «нормандському форматі», але вони є.
Як повідомлялося, лідери України, Німеччини, Франції та Російської Федерації можуть провести спільну зустріч 24 чи 26 листопада.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч «нормандської четвірки» відбудеться після розведення сил на Донбасі на трьох ділянках.
Раніше у Кремлі заявляли, що поки зарано говорити про проведення зустрічі лідерів «нормандської четвірки» до кінця року.