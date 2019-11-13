Кремль закликає Україну закріпити особливий статус Донбасу у Конституції



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У РФ наполягають, що для повноцінного набуття чинності закону про особливий статус його потрібно закріпити у Конституції України

Російська делегація закликала Київ почати діалог з представниками бойовиків на Донбасі в політичній підгрупі про поправки до закону про особливий статус

Російська Федерація закликає продовжити закон про особливий статус Донбасу. Про це 12 листопада повідомляють росЗМІ.

За словами голови російської делегації у Мінську Бориса Гризлова, для повноцінного введення в дію особливого статусу потрібно його прописати у Конституції.

«Російська делегація звернула увагу, що 31 грудня 2019 року закінчується термін дії закону про особливий статус Донбасу. Це закон «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Луганської та Донецької областей». Російська делегація закликала київську сторону забезпечити продовження дії цього закону, а також почати діалог з представниками Донбасу в політичній підгрупі про поправки до цього закону, необхідні для імплементації «формули Штайнмаєра». А надалі - узгодити ці поправки в контактній групі», - сказав Гризлов.

Зазначимо, що закон про особливий статус Донбасу був прийнятий Верховною Радою в 2014 році, але так і не був введений в дію. В 2018 році український парламент продовжив його до кінця 2019 року.

Зазначимо, що 12 листопада у Мінську заявили про «зняття усіх перешкод» для зустрічі в нормандському форматі.

Нагадаємо, на вимогу Росії радники президентів Нормандської четвірки напрацювали і погодили документ, який має бути підписано на саміті.

До слова, глава МЗС Вадим Пристайко заявляв, що не може оголосити дати зустрічі у «нормандському форматі», але вони є.

Як повідомлялося, лідери України, Німеччини, Франції та Російської Федерації можуть провести спільну зустріч 24 чи 26 листопада.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч «нормандської четвірки» відбудеться після розведення сил на Донбасі на трьох ділянках.

Раніше у Кремлі заявляли, що поки зарано говорити про проведення зустрічі лідерів «нормандської четвірки» до кінця року.