На Донбасі поранено комбрига 128-ї бригади



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Полковник Євген Коростельов (у центрі) доставлений до шпиталю

За попередньою інформацією, окрім командира бригади внаслідок обстрілу зазнали поранення ще троє офіцерів

В районі Докучаєвська на Донбасі поранено комбрига 128-ї гірсько-штурмової бригади – полковника Євген Коростельов, він доставлений до шпиталю.

Про це повідомляє «Український мілітарний портал» з посиланням на свідчення очевидців.

Зазначається, що окрім командира бригади внаслідок обстрілу бойовиками з автоматичного станкового гранатомету зазнали поранення ще троє офіцерів частини.

Саме в зоні відповідальності 128-ї гірсько-штурмової бригади знаходиться ділянка розведення військ №3 у районі населених пунктів Богданівка-Петрівське, зазначає портал.

У зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил на 18:00 12 листопада фігурує двоє поранених внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої.

Одному з них відірвало стопу й перебило гомілку, в іншого - відкритий перелом колінного суглоба й множинні вогнепальні осколкові поранення ноги.

Чи стосується це поранення командира 128-ї бригади – невідомо.