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    На Донбасі поранено комбрига 128-ї бригади

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    <p>Полковник Євген Коростельов (у центрі) доставлений до шпиталю</p> - На Донбасі поранено комбрига 128-ї бригади

    Полковник Євген Коростельов (у центрі) доставлений до шпиталю

    За попередньою інформацією, окрім командира бригади внаслідок обстрілу зазнали поранення ще троє офіцерів

    В районі Докучаєвська на Донбасі поранено комбрига 128-ї гірсько-штурмової бригади – полковника Євген Коростельов, він доставлений до шпиталю.

    Про це повідомляє «Український мілітарний портал» з посиланням на свідчення очевидців.

    Зазначається, що окрім командира бригади внаслідок обстрілу бойовиками з автоматичного станкового гранатомету зазнали поранення ще троє офіцерів частини.

    Саме в зоні відповідальності 128-ї гірсько-штурмової бригади знаходиться ділянка розведення військ №3 у районі населених пунктів Богданівка-Петрівське, зазначає портал.

    У зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил на 18:00 12 листопада фігурує двоє поранених внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої.

    Одному з них відірвало стопу й перебило гомілку, в іншого - відкритий перелом колінного суглоба й множинні вогнепальні осколкові поранення ноги.

    Чи стосується це поранення командира 128-ї бригади – невідомо.

    Донбас ЗСУ обстріл військові лікарня Операція Об’єднаних сил
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