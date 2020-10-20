Доба на Донбасі: бойовики двічі відкривали вогонь поблизу Луганського



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Бойовики двічі відкривали вогонь поблизу Луганського

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень не було

За минулу добу в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі штаб зафіксував два факти порушення перемир’я з боку бойовиків.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

«Упродовж минулої доби, 19 жовтня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року. Зокрема, режим припинення вогню противник порушив поблизу населеного пункту Луганське, застосувавши на цій ділянці ручний протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю», – повідомили у штабі ООС.

Зазначається, що неприцільні постріли «не становили загрози життю і здоров’ю», тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.

«Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень не було», – повідомили військовослужбовці.

Крім того, в районі Авдіївки, всупереч домовленостям, досягнутим у рамках Тристоронньої контактної групи, задокументовано проліт ворожого БПЛА із перетином лінії розмежування.

«Засобами радіоелектронної боротьби безпілотник противника було подавлено, що унеможливило його подальше використання», – повідомили у штабі.

Від початку поточної доби, 20 жовтня, у смугах відповідальності наших бойових бригад пострілів з боку російсько-окупаційних військ не відмічено. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

У зведенні додали, що в районі проведення операції сапери ДСНС розмінували понад два гектари території у прифронтовому районі та передали на знищення 34 знайдених вибухонебезпечних предмети.

«Наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника. Ситуація в районі проведення операції контрольована українськими воїнами», – резюмували у пресцентрі штабу ООС.