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    Доба на Донбасі: бойовики обстріляли українські війська під Василівкою

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    Доба на Донбасі: бойовики обстріляли українські війська під Василівкою

    Усі два обстріли зафіксовано по нашим позиціям неподалік населеного пункту Василівка

    7 січня збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню.

    Про це передає пресцентр штабу ООС.

    Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї.

    Усі два обстріли зафіксовано по нашим позиціям неподалік населеного пункту Василівка, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

    Вчора, 7 січня, у результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

    З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

    Втрат з нашого боку немає.

    Нагадаємо, 1 січня збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню.

    Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

    6 січня бойовики обстріляли Кримське.

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