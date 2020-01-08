Доба на Донбасі: бойовики обстріляли українські війська під Василівкою
Усі два обстріли зафіксовано по нашим позиціям неподалік населеного пункту Василівка
7 січня збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню.
Про це передає пресцентр штабу ООС.
Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї.
Усі два обстріли зафіксовано по нашим позиціям неподалік населеного пункту Василівка, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».
Вчора, 7 січня, у результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.
З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
Втрат з нашого боку немає.
Нагадаємо, 1 січня збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню.
Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.
6 січня бойовики обстріляли Кримське.