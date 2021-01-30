  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Доба на Донбасі: чотири порушення тиші, є поранені

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкрили вогонь у відповідь - Доба на Донбасі: чотири порушення тиші, є поранені
    На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкрили вогонь у відповідь
    Фото з відкритих джерел

    Українські війська обстрілювалися з гранатометів та кулеметів

    Протягом суботи, 30 січня, проросійські бойовики чотири рази порушували режим припинення вогню на донбасі. Про це повідомляє пресцентр Операції обʼєднаних сил.

    Зі станкових протитанкових гранатометів російсько-окупаційні війська кілька разів відкривали вогонь у передмісті Авдіївки.

    Поблизу населеного пункту Золоте-4, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», противник застосував автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також – стрілецьку зброю.

    На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь.

    Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

    Як повідомлялося раніше, сьогодні вдень в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік Новомихайлівки, збройні формування Російської Федерації відкрили прицільний обстріл позицій українських захисників з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. В результаті обстрілу двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали поране. Воїнів оперативно доставили до лікувального закладу, де їм надається медична допомога лікарів.

    Також стало відомо, що поранений на Луганщині військовослужбовець Збройних сил України Роман Дзюбенко помер у лікарняному закладі сьогодні, 30 січня. Він став третім українським військовим, що загинув цього року на Донбасі.

    Теги: бойовики на Донбасі Луганщина Донеччина Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies