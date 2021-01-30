Доба на Донбасі: чотири порушення тиші, є поранені

На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкрили вогонь у відповідь

Українські війська обстрілювалися з гранатометів та кулеметів

Протягом суботи, 30 січня, проросійські бойовики чотири рази порушували режим припинення вогню на донбасі. Про це повідомляє пресцентр Операції обʼєднаних сил.

Зі станкових протитанкових гранатометів російсько-окупаційні війська кілька разів відкривали вогонь у передмісті Авдіївки.

Поблизу населеного пункту Золоте-4, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», противник застосував автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також – стрілецьку зброю.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Як повідомлялося раніше, сьогодні вдень в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік Новомихайлівки, збройні формування Російської Федерації відкрили прицільний обстріл позицій українських захисників з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. В результаті обстрілу двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали поране. Воїнів оперативно доставили до лікувального закладу, де їм надається медична допомога лікарів.

Також стало відомо, що поранений на Луганщині військовослужбовець Збройних сил України Роман Дзюбенко помер у лікарняному закладі сьогодні, 30 січня. Він став третім українським військовим, що загинув цього року на Донбасі.