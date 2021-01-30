Двох українських військових поранено на Донбасі
Через обстріл українська сторона направила ноту моніторинговій місії ОБСЄ
Сьогодні українські позиції були обстріляні бойовиками в районі Марʼянки
Внаслідок обстрілів російськими найманцями на Донбасі українських позицій, зазнали поранення двоє українських військових.
Про це повідомляється на сторінці української делегації в Тристоронньої контактної групи в Telegram.
Обстріл стався сьогодні, 30 січня, близько 13:00 біля Мар'їнки. Пораненим військовим надана медична допомога.
Стан обох поранених стабільний.
Українська сторона повернула «режим тиші» через СЦКК і направила ноту моніторинговій місії ОБСЄ.
Раніше повідомлялося, що поранений на Луганщині військовослужбовець Збройних сил України Роман Дзюбенко помер у лікарняному закладі сьогодні, 30 січня. Він став третім українським військовим, що загинув цього року на Донбасі.
Учора неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська скинули з квадрокоптера два постріли ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил, внаслідок чого двоє українських воїнів отримали осколкові поранення.