Двох українських військових поранено на Донбасі

Сьогодні українські позиції були обстріляні бойовиками в районі Марʼянки

Внаслідок обстрілів російськими найманцями на Донбасі українських позицій, зазнали поранення двоє українських військових.

Про це повідомляється на сторінці української делегації в Тристоронньої контактної групи в Telegram.

Обстріл стався сьогодні, 30 січня, близько 13:00 біля Мар'їнки. Пораненим військовим надана медична допомога.

Стан обох поранених стабільний.

Українська сторона повернула «режим тиші» через СЦКК і направила ноту моніторинговій місії ОБСЄ.

Раніше повідомлялося, що поранений на Луганщині військовослужбовець Збройних сил України Роман Дзюбенко помер у лікарняному закладі сьогодні, 30 січня. Він став третім українським військовим, що загинув цього року на Донбасі.

Учора неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська скинули з квадрокоптера два постріли ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил, внаслідок чого двоє українських воїнів отримали осколкові поранення.