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    Двох українських військових поранено на Донбасі

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Через обстріл українська сторона направила ноту моніторинговій місії ОБСЄ</p> - Двох українських військових поранено на Донбасі

    Через обстріл українська сторона направила ноту моніторинговій місії ОБСЄ

    Фото: Пресцентр ООС

    Сьогодні українські позиції були обстріляні бойовиками в районі Марʼянки

    Внаслідок обстрілів російськими найманцями на Донбасі українських позицій, зазнали поранення двоє українських військових.

    Про це повідомляється на сторінці української делегації в Тристоронньої контактної групи в Telegram.

    Обстріл стався сьогодні, 30 січня, близько 13:00 біля Мар'їнки. Пораненим військовим надана медична допомога.

    Стан обох поранених стабільний.

    Українська сторона повернула «режим тиші» через СЦКК і направила ноту моніторинговій місії ОБСЄ.

    Раніше повідомлялося, що поранений на Луганщині військовослужбовець Збройних сил України Роман Дзюбенко помер у лікарняному закладі сьогодні, 30 січня. Він став третім українським військовим, що загинув цього року на Донбасі.

    Учора неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська  скинули з квадрокоптера два постріли ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил, внаслідок чого двоє українських воїнів отримали осколкові поранення.

    Теги: ОБСЄ бойовики на Донбасі Донеччина СЦКК Операція Об’єднаних сил
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