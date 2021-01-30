У шпиталі помер український солдат, поранений на Луганщині

В липні у Романа Дзюбенка народився син

Роман Дзюбенко пішов воювати у 2019-му після окупації рідного села

Сьогодні від отриманого декілька днів тому поранення помер командир відділення, молодший сержант 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка Роман Дзюбенко. За повідомленням Еспресо.TV, п’ять днів тому внаслідок обстрілу з боку російських окупантів Дзюбенко отримав наскрізне кульове поранення голови.

«Воїн був у вкрай тяжкому стані, медики боролися за його життя до останнього. Але, на превеликий жаль, ми його втратили», - повідомили в бригаді.

За даними журналістки Анастасії Нагорної Дзюбенко є третім українським бойовим загиблим з початку 2021 року.

Ось уривок з присвяченого Романові допису Анастасії:

«В нього у липні народився син. Молода дружина залишилася на Луганщині.

Смертельне поранення в голову не дозволило навіть транспортувати його з мобільного військового шпиталю.

Якщо ви раптом захочете допомогти його родині, то карта його дружини Насті - 5168757406936742.

Світла пам'ять бійцю».

26-річний український військовий Роман Дзюбенко був поранений ввечері 25 січня неподалік від Новоалександрівки на Луганщині. Під час обстрілу ворожа куля потрапила йому в голову.

Чоловік вижив, але перебував у вкрай важкому стані.

Дзюбенко родом з прифронтового Вільхового Луганській області. Воювати пішов в 2019-му, після окупації рідного села.

Також нагадаємо, стало відоме ім'я українського морпіха, вбитого 21 січня на Донбасі.