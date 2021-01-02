Доба на Донбасі минула без порушень режиму тиші
В зоні протистояння знищено чотири вибухонебезпечних предмети
Протягом поточної доби проросійські бойовики дотримувалися режиму припинення вогню, оголошеного на Донбасі.
«2 січня в районах відповідальності наших бригад спостерігалася тиша. Вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 4 вибухонебезпечних предмети», – інформує прес центр штабу Операції обʼєднаних сил.
Як повідомлялося раніше, протягом минулої доби, 1 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню.