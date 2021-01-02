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    Доба на Донбасі минула без порушень режиму тиші

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    Фото з відкритих джерел - Доба на Донбасі минула без порушень режиму тиші
    Фото з відкритих джерел

    В зоні протистояння знищено чотири вибухонебезпечних предмети

    Протягом поточної доби проросійські бойовики дотримувалися режиму припинення вогню, оголошеного на Донбасі.

    «2 січня в районах відповідальності наших бригад спостерігалася тиша. Вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 4 вибухонебезпечних предмети», – інформує прес центр штабу Операції обʼєднаних сил.

    Як повідомлялося раніше, протягом минулої доби, 1 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню.

    Теги: бойовики на Донбасі Операція Об’єднаних сил
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