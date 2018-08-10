Доба на Донбасі: майже півсотні обстрілів, є загиблий та поранені бійці



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Українські військовослужбовці

У районі Мар’їнки зафіксована робота ворожої снайперської групи

Упродовж минулої доби, 9 серпня, противник в районі проведення операції Об’єднаних сил 45 разів відкривав вогонь по позиціях українських військ, у тому числі три рази із важкого озброєння.

Про це йдеться у ранковому звіті прес-центру Об’єднаних сил.

Зазначається, що російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Обстріли здійснювалися по захисниках Станиці Луганської, Кримського, Новотошківського, Новозванівки, Троїцького, Луганського, Новолуганського, Майорська, Зайцевого, Мар’їнки, Красногорівки, Старогнатівки, Новомихайлівки, Богданівки, Чермлика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного.

Також противник обстріляв із мінометів калібром 82 мм українські позиції біля Новолуганського, Гнутового та Лебединського, а у районі Мар’їнки зафіксована робота ворожої снайперської групи.

Внаслідок бойових дій один захисник України загинув, двоє отримали поранення.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ чотири рази обстріляли позиції українських захисників біля Опитного, Новомихайлівки, Павлополя та Широкиного. Важке озброєння не застосовувалося.

Втрат серед особового складу Об’єднаних сил цієї доби не зафіксовано. За даними розвідки, одного окупанта знищено, чотири дістали поранення.

До слова, напередодні стало відомо, що солдат 28-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Віктор Кандалюк загинув від кулі снайпера, а не від серцевого нападу.