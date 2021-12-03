Доба на Донбасі: один військовий був поранений

Постраждалий перебуває у лікувальному закладі

За минулу добу в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі штаб зафіксував шість порушень перемир’я з боку терористів. Один український військовий був поранений. Про це повідомляє пресцентр ООС.

Поблизу Новолуганського бойовики вели вогонь із 82 мм мінометів та ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Широкиного зафіксували обстріл зі станкових протитанкових гранатометів.

У районі Красногорівки окупанти застосували 120 мм міномети.

Біля Водяного на Приазов'ї українські позиції були обстріляні зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Катеринівки терористи стріляли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Неподалік Світлодарська українські військові потрапили під вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Постраждалий перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров'я – задовільний.

З початку поточної доби штаб не фіксував обстрілів з боку терористів.

Раніше Захід вкотре попередив Україну, що Росія готує масштабне вторгнення.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов 21 листопада заявив, що Росія готується до можливої атаки на схід і південь України в січні–лютому 2022 року. Наразі, за даними розвідки, біля кордонів України перебувають 92 тисячі російських військових.

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