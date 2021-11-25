Зеленський обговорив з Меркель ситуацію на Донбасі
Меркель пообіцяла, що зазіхання на суверенітет України не залишаться без відповіді
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
На сайті глави німецького уряду повідомляється, що вони говорили про безпекову ситуацію на українсько-російському кордоні та на сході України.
«Канцлер Меркель підкреслила свою підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та наголосила, що замах на них не залишиться без наслідків», – сказано в повідомленні.
Зеленський і Меркель домовилися продовжувати мирне врегулювання в «нормандському форматі» та виконання Мінських домовленостей.
Лідери України й Німеччини також обмінялися думками щодо ситуації на білоруських кордонах.
Сьогодні Меркель також зустрілася з прем'єр-міністром Польщі Матеушом Моравецьким. На пресконференції після цієї зустрічі вона сказала, що Європейський Союз має бути готовий до нових санкцій проти Росії у випадку загострення безпекової ситуації в Україні.
Меркель піде з посади канцлера Німеччини на початку грудня, її змінить Олаф Шольц.
Також відомо, що Україна хоче попросити зброю у нового уряду Німеччини.
Напередодні Меркель отримала від нового канцлера Німеччини незвичний подарунок.
Нагадаємо, що новий уряд Німеччини підтримає рух України до ЄС.