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    Зеленський обговорив з Меркель ситуацію на Донбасі

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    Меркель та Зеленський 25 листопада провели телефонну розмову&nbsp; - Зеленський обговорив з Меркель ситуацію на Донбасі
    Меркель та Зеленський 25 листопада провели телефонну розмову 
    фото: twitter.com/ZelenskyyUa

    Меркель пообіцяла, що зазіхання на суверенітет України не залишаться без відповіді

    Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

    На сайті глави німецького уряду повідомляється, що вони говорили про безпекову ситуацію на українсько-російському кордоні та на сході України.

    «Канцлер Меркель підкреслила свою підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та наголосила, що замах на них не залишиться без наслідків», – сказано в повідомленні.

    Зеленський і Меркель домовилися продовжувати мирне врегулювання в «нормандському форматі» та виконання Мінських домовленостей.

    Лідери України й Німеччини також обмінялися думками щодо ситуації на білоруських кордонах.

    Сьогодні Меркель також зустрілася з прем'єр-міністром Польщі Матеушом Моравецьким. На пресконференції після цієї зустрічі вона сказала, що Європейський Союз має бути готовий до нових санкцій проти Росії у випадку загострення безпекової ситуації в Україні.

    Меркель піде з посади канцлера Німеччини на початку грудня, її змінить Олаф Шольц.

    Також відомо, що Україна хоче попросити зброю у нового уряду Німеччини.

    Напередодні Меркель отримала від нового канцлера Німеччини незвичний подарунок.

    Нагадаємо, що новий уряд Німеччини підтримає рух України до ЄС.

    Читайте також: Новий канцлер ФРН. Що відомо про Олафа Шольца та його ставлення до України

    Теги: бойовики на Донбасі Німеччина Ангела Меркель Володимир Зеленський Україна суверенітет Олаф Шольц
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    Зеленський обговорив з Меркель ситуацію на Донбасі