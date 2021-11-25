Путін лякає Зеленського, щоб той пішов на поступки щодо ОРДЛО та води для анексованого Криму

Путіну дуже хочеться, щоб Зеленський підписав усе, що треба Кремлю

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Вот, что я хочу сказать. Угроза нового этапа российского вторжения в Украину достаточно реальна. Но на самом деле, это лишь еще одна составляющая глобальной гибридной войны, которую Путин ведет против Украины. Через угрозу вторжения Путин принуждает Владимира Зеленского к переговорам и уступкам по ОРДЛО, по воде в Крым и по другим вопросам. Это лишь один из элементов, которые Кремль использует для давления на президента Украины. Дело в том, что россияне давно уже системно используют в своей работе психологические портреты оппонентов. И работают с ними через их фобии, страхи, комплексы, слабости, заблуждения или наоборот через лесть и подхалимаж. Точно так же работает с Зеленским Ермак. Так же работают и россияне. Они дают сигнал, что могут начать вторжение и видят, что это работает. Потому что реальность угрозы нападения вызывает страх в Зеленском. И Кремль нагнетает ситуацию, давя на нужные пункты в психологическом портрете Зеленского. Для получения нужного результата Путин может начать активные военные действия. Ему очень хочется, чтоб Зеленский подписал все, что надо Кремлю. Для этого идет системное нагнетание.

Но тут есть одна составляющая, которую не стоит сбрасывать со счетов. Во-первых, Украина образца 2021 года значительно сильнее, чем Украина образца 2014-го года. Сильнее армия, сплоченней общество, есть немалый резерв ветеранов, которые умеют и помнят, как лучше всего утилизировать оккупантов. Да и то, как укомплектована сегодня наша армия, позволяет говорить о том, что количество 200-ых, которые поедут в рефрижераторах в Самару. Якалугу, Уфу, Казань, Мурманск, Москву или Питер, будет исчисляться тысячами. А вот этого Путин точно не хочет. И не потому что ценит жизни россиян. Нет, не поэтому. Граждане РФ для него расходный материал и мусор. Но если тысячи трупов придут домой или пропадут без вести в Украине, то это будет значить, что война пришла в РФ. И это точно отразится на Путине электорально. А у него и сегодня не лучшая ситуация, когда бунт может перерасти в смену власти. Особенно, если этим бантом будут управлять те, кого Путин утомил и кто сам хочет занять его место. Не забывайте, что в РФ живут традиции СССР, когда Хрущёва готов был сесть в кресло Сталина и ждал возможности, а Хрущева готов был снести Брежнев, который так же воспользовался ситуацией. Комуняки, такие комуняки. Даже если они в костюме от Бриони. Поэтому очень важно насколько мы готовы дать отпор, вести партизанскую войну, переносить активные военные действия на территорию страны-оккупанта. Все это прекрасный сдерживающий фактор для Путина. Он так и не смог покорить Чечню, а для взятия Грозного город разрушили. Так что говорить об Украине? И даже манкурты и предатели Путину не сильно помогут. Вот об этом надо помнить всем нам и не стоит забывать президенту. Надеюсь, что так понятно, Володимир Зеленський?

Поэтому рекомендую всем заранее подумать о том, что и кто будет делать, если начнётся активная фаза войны. Очень рекомендовал бы власти провести учения для гражданского населения и психологически подготовить людей к возможным сценарием. Я точно знаю, что буду делать. У меня есть мотивация и желание защищать свою страну, свою землю, свою семью. Нам всем надо понять, что наша задача защитить нашу Украину. Кроме нас это никто делать не будет. Но мы сможем это сделать, если будем готовиться уже сегодня. Не надо бояться. И власть не должна бояться. Пусть нас боятся враги. Это ведь они хотят прийти на нашу землю. И это наша задача помочь им отправиться на тот свет при этом сохранив, как можно больше жизней граждан Украины. А мы... Мы у себя дома. И мы готовы к любому развитию ситуации.

Слава Украине!

Джерело: блог Борислава Берези

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