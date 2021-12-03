Кулеба розповів, у якому разі Україна оголосить загальну мобілізацію

Кулеба: напад на Україну може виявитися загрозою для самої Росії

Напад на Україну може стати загрозою для самої Росії, зазначив Кулеба

Україні доведеться оголосити загальну мобілізацію у разі вторгнення Російської Федерації. Про це в інтерв'ю латвійському порталу sargs.lv заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Кулеба сказав, що у 2014 році тисячі людей вишикувалися в чергу до призовних пунктів, щоб добровольцями піти на фронт.

Глава МЗС вважає, що в Росії це добре розуміють і бачать, що Україна стала значно сильнішою. У відповідь РФ почала приділяти плануванню атаки набагато більше уваги, ніж у 2014 році, і у разі вторгнення не зможе приховувати, що є стороною конфлікту, наголосив Кулеба.

«У разі вторгнення Росії в Україну, ми повинні будемо оголосити загальну мобілізацію. Проте я переконаний в українському народі... Крім того, напад на Україну може стати загрозою для самої Росії. Протягом багатьох років вона витрачала мільйони, намагаючись бомбити свій народ, дегуманізуючи та принижуючи Україну за допомогою пропагандистських засобів масової інформації, проте в Кремлі досі не до кінця розуміють, як відреагує російське суспільство, якщо з України потече нескінченний потік трун російських солдатів», – заявив глава МЗС.

Кулеба зазначив, що українці люди можуть не любити уряд, депутатів, можуть сперечатися один з одним, але здатні до об'єднання, коли справа стосується захисту своєї країни.

Напередодні глава Держдепу США сказав, що Росія склала плани агресивних кроків проти України.

Додамо, що 2 грудня Верховна Рада на рік продовжила особливий статус Донбасу.

Напередодні Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що західні партнери спостерігають аномальний сплеск антиукраїнської пропаганди в соціальних мережах – на рівні початку 2014 року.

Про підготовку військ Росії до вторгнення в Україну писали The Washington Post, Bloomberg, Politico та інші ЗМІ. Скупчення військ підтвердили в Пентагоні. Країни Євросоюзу та США попередили Росію про наслідки, а в НАТО заявили, що уважно стежать за ситуацією.

У Кремлі заявили, що Захід може вдатися до провокацій, щоб виправдати свої заяви, а саму ситуацію назвали нагнітанням істерики.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов допускає, що президент Росії Володимир Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України. Наразі біля кордонів сконцентровано понад 92 тисячі російських військових. За словами Буданова, імовірна атака починатиметься з авіаударів, артилерійських і бронетанкових ударів з висадкою десанту в Одесі та Маріуполі, а також меншим вторгненням через територію Білорусі.

Українські правозахисники 2 грудня повідомили, що із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей масово виїжджають місцеві жителі на тлі загострення ситуації з можливим відновленням бойових дій і російської агресії. При чому тікають вони здебільшого до РФ.

До слова, глава Держдепу Блінкен зустрінеться у Стокгольмі з Кулебою та Лавровим.

Як відомо, Лавров, країна якого вкрала Крим та Донбас, вважає, що Україна нахабніє.

Нагадаємо, Російська Федерація розцінює появу новітніх озброєнь в Україні як «червоні лінії». Якщо РФ побачить в них загрозу для себе, то залишає за собою право на дії у відповідь, заявив Путін.

Додамо, що США готуються до «непередбачуваних обставин» через війська РФ біля кордону України. Нагадаємо, сенатори США хочуть збільшити військову допомогу Україні до $350 млн.