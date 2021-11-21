  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Росія готує наступ на Україну взимку – голова ГУР

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    З метою нападу РФ почала нарощувати свій військовий потенціал довкола кордонів і в Криму - Росія готує наступ на Україну взимку – голова ГУР

    З метою нападу РФ почала нарощувати свій військовий потенціал довкола кордонів і в Криму

    Фото з відкритих джерел

    Атака Росії може включати авіаудари, артилерійські і бронетанкові атаки

    Росія накопичила більш ніж 92 тис. військових довкола українських кордонів і готується атакувати Україну наприкінці січня чи на початку лютого. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у інтервʼю Military Times.

    Він заявив, що така атака може включати авіаудари, артилерійські і бронетанкові атаки, за якими послідують повітряно-десантні напади на сході, десантні атаки в Одесі та Маріуполі і межливе вторгнення через сусідню Білорусь.

    Саме з метою нападу Росія почала нарощувати свій військовий потенціал і довкола кордонів, і в Криму. Однак спершу, за словами Буданова, має відбутися серія «психологічних операцій», щоб дестабілізувати Україну і підірвати її здатність боротися.

    1 з 2
    на весь екран згорнути
    Росія готує наступ на Україну взимку – голова ГУР

    «Вони хочуть розпалити заворушення шляхом протестів і мітингів, які показують, що люди налаштовані проти влади», – заявив Буданов.

    Він пояснив, що ці протести включають мітинги антивакцинаторів, які були організовані саме Росією, а також повʼязані з економікою та енергозабезпеченням. Буданов також заявив, що Росія намагається розпалити антиурядові настрої через «Вагнергейт».

    Голова розвідки переконаний, що міграційна криза на кордоні Білорусі та Польщі, також є частиною російських зусиль.

    «Вони хочуть створити ситуацію всередині країни все більш небезпечною і тяжкою, і створити ситуацію, за якої ми маємо змінити уряд», – сказав Буданов.

    Буданов підкреслив, що військові навчання «Захід», проведені РФ раніше, показали, що вони здатні одночасно висадити до 3,5 тис. денсантників і спецпризначенців.

    Нагадаємо, конгресмени просять Джо Байдена відправити військових до України.

    Також генерал ЗСУ очікує на посилення військової агресії РФ.

    Читайте також:
    Теги: Білорусь Росія військові навчання військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росія готує наступ на Україну взимку – голова ГУР