Росія готує наступ на Україну взимку – голова ГУР
З метою нападу РФ почала нарощувати свій військовий потенціал довкола кордонів і в Криму
Атака Росії може включати авіаудари, артилерійські і бронетанкові атаки
Росія накопичила більш ніж 92 тис. військових довкола українських кордонів і готується атакувати Україну наприкінці січня чи на початку лютого. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у інтервʼю Military Times.
Він заявив, що така атака може включати авіаудари, артилерійські і бронетанкові атаки, за якими послідують повітряно-десантні напади на сході, десантні атаки в Одесі та Маріуполі і межливе вторгнення через сусідню Білорусь.
Саме з метою нападу Росія почала нарощувати свій військовий потенціал і довкола кордонів, і в Криму. Однак спершу, за словами Буданова, має відбутися серія «психологічних операцій», щоб дестабілізувати Україну і підірвати її здатність боротися.
«Вони хочуть розпалити заворушення шляхом протестів і мітингів, які показують, що люди налаштовані проти влади», – заявив Буданов.
Він пояснив, що ці протести включають мітинги антивакцинаторів, які були організовані саме Росією, а також повʼязані з економікою та енергозабезпеченням. Буданов також заявив, що Росія намагається розпалити антиурядові настрої через «Вагнергейт».
Голова розвідки переконаний, що міграційна криза на кордоні Білорусі та Польщі, також є частиною російських зусиль.
«Вони хочуть створити ситуацію всередині країни все більш небезпечною і тяжкою, і створити ситуацію, за якої ми маємо змінити уряд», – сказав Буданов.
Буданов підкреслив, що військові навчання «Захід», проведені РФ раніше, показали, що вони здатні одночасно висадити до 3,5 тис. денсантників і спецпризначенців.
Нагадаємо, конгресмени просять Джо Байдена відправити військових до України.
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